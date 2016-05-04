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Новости / Политика

В Кирове в шествии и митинге Федерации профсоюзов приняли участие более 3 тысяч человек.

Сегодня, 12:54 | Просмотров: 215 | Версия для печати
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Праздник Весны и Труда по всей России традиционно начался с шествия колонны профсоюзов.
 
В Кирове профсоюзные лидеры и представители организаций, работники предприятий, ветераны труда прошли по улице Московской от Ленина до Театральной площади.
 
В шествии профсоюзов также приняли участие губернатор Игорь Васильев, председатель областного Заксобрания Владимир Быков, глава города Кирова Елена Ковалева, глава администрации города Илья Шульгин.
 
Участники Первомайского шествия и митинга выступали за достойный труд, повышение зарплаты учителям и соцработникам. Отметим, что с 1 мая вступил в силу закон о повышении минимального размера оплаты труда. Для кировчан МРОТ составит 11 тысяч 163 рубля.
 
Торжественные мероприятия завершились концертной программой: выступил военный оркестр «Северная звезда».


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