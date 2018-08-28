Михаил Долгополов ушел с поста руководителя ТУ по Октябрьскому району г. Кирова.

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Михаил Долгополов подал заявление об увольнении с муниципальной службы.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин принял отставку и выразил благодарность Михаилу Долгополову за многолетнюю добросовестную работу на муниципальной службе.

Напомним, Михаил Долгополов с 2004 года работал в Первомайском территориальном управлении, с 2006 по 2017 возглавлял его.

В 2017 году был назначен начальником Октябрьского территориального управления.