Дмитрий Осипов назначен и.о. заместителя главы администрации Кирова.

С 5 февраля 2020 года исполняющим обязанности заместителя главы администрации города Кирова назначен Дмитрий Валерьевич Осипов. Известно, что он будет курировать вопросы экономики и финансов.Дмитрий Валерьевич родился в 1969 году в Кирове, выпускник МГЮА по специальности «Юриспруденция».С 2012 по 2018 годы занимал руководящие должности в коммерческих структурах. С 2018 года работал заместителем директора, генеральным директором КОГП «Вятские автомобильные дороги».Добавим, что 6 февраля состоится внеочередное заседание Кировской городской думы, на котором будет решаться вопрос о конкурсе на замещение должности главы администрации города Кирова и сроках его проведения.Дмитрия Осипова называют в числе наиболее вероятных кандидатов на должность сити-менеджера.