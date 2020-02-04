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05 февраля 16:43
05 фев 15:04 Инициативная группа кировчан решила создать в исторической части города скульптуру "Восторг" 05 фев 15:02 В УМВД России по Кировской области подведены итоги работы за 2019 год 05 фев 13:27 Дмитрий Осипов назначен и.о. заместителя главы администрации Кирова. 05 фев 13:00 В центре Кирова снег с крыши травмировал 16-летнюю девушку. 05 фев 13:00 В Лузе без водоснабжения остались более 1,5 тысяч человек. 05 фев 12:07 Кировские кикбоксеры успешно выступили на Чемпионате и Первенстве ПФО 05 фев 12:03 Студенты «Снежного десанта» помогают одиноким и пожилым людям в отдаленных районах области 05 фев 10:02 В Кирове открылся первый ведомственный детский сад. 04 фев 17:55 На открытии недели науки и инноваций в Кирове юные разработчики представили собственные проекты 04 фев 17:46 Антимонопольная служба Кировской области проверит цены на медицинские маски в аптеках
Дмитрий Осипов назначен и.о. заместителя главы администрации Кирова.

Дмитрий Осипов назначен и.о. заместителя главы администрации Кирова.

Сегодня, 13:27
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Дмитрий Осипов назначен и.о. заместителя главы администрации Кирова.

С 5 февраля 2020 года исполняющим обязанности заместителя главы администрации города Кирова назначен Дмитрий Валерьевич Осипов. Известно, что он будет курировать вопросы экономики и финансов.

Дмитрий Валерьевич родился в 1969 году в Кирове, выпускник МГЮА по специальности «Юриспруденция».

С 2012 по 2018 годы занимал руководящие должности в коммерческих структурах. С 2018 года работал заместителем директора, генеральным директором КОГП «Вятские автомобильные дороги». 

Добавим, что 6 февраля состоится внеочередное заседание Кировской городской думы, на котором будет решаться вопрос о конкурсе на замещение должности главы администрации города Кирова и сроках его проведения.

Дмитрия Осипова называют в числе наиболее вероятных кандидатов на должность сити-менеджера.
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