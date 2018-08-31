В Кирове провели конкурс осеменителей и зоотехников-селекционеров

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В Кирове стартовали сразу два Всероссийских конкурса профмастерства. Операторы по искусственному осеменению крупного рогатого скота соревнуются уже в 15 раз. А конкурс среди зоотехников-селекционеров пройдёт впервые, пока в пилотном формате.





86 операторов и 57 зоотехников представляют 61 регион. В делегациях - не только участники, но и судьи, и руководители региональных органов управления АПК. У самих же конкурсантов настроение боевое.





ДМИТРИЙ КРАСНОВ, УЧАСТНИК КОНКУРСА (УДМУРТИЯ):

«Я уже когда-то для районной газеты говорил, что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, все мы настроены на победу, план-минимум - с первого по третье места, мы люди амбициозные, будем стараться».





Кировскую область для проведения конкурса выбрали не случайно: в регионе сформирована солидная племенная база по молочному скотоводству.





ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

«Последнее время наши аграрии демонстрируют не только стабильность, но и уверенный рост, почти все включаются в процесс модернизации собственных производств».





И сегодня Кировская область выходит на пятое место из 85 регионов по продуктивности молочного стада, а на душу населения производится 500 килограммов молока.





ХАРОН АМЕРХАНОВ, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

«В Кировской области 66,5% удельного веса от валового производства сельского хозяйства, именно продукции животноводства».





После торжественного открытия всероссийского конкурса участники отправились по этапам. Техникам искусственного осеменения предстояло продемонстрировать свои навыки в лаборатории. Причем, судьи оценивали даже красоту работы.





НИНА КОМБАРОВА, СТАРШИЙ СУДЬЯ КОНКУРСА (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):

«Посмотрите, как работает девочка, каждое движение отточено, нет никакой суеты, очень аккуратно разложены инструменты, лишние движения - это лишние минуты работы, они должны уложиться в 10-15 минут, чем быстрее она оттаяла семя и донесла его до коровы, больше шансов, что эта корова будет осеменена».





Один из этапов конкурса - тест на знание теории, также жюри оценит, как ведутся рабочие материалы участников, производственные показатели и технику осеменения. Среди конкурсантов немало опытных специалистов, стаж которых более 30 лет.





ГАЛИНА СИМОНОВА, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА (КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):

«Мне это нравится очень, работа с животными, они очень любят ласку, откликаются, когда работаешь осеменатором, они очень тебя знают, издалека уже определяют, если отпустить, у нас привязное содержание, они за мной следом уйдут».





Судейская коллегия также отметила, что в конкурсе достойно представляют свои регионы и молодые специалисты.





СВЕТЛАНА ГАНЫЧ, УЧАСТНИЦА КОНКУРСА (ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ):

«Я работаю два с половиной года, работа мне очень нравится, мне нравится получать результат, видеть повышение надоев, поголовья, своих телят, которые родились живыми и здоровыми, это очень вдохновляет».





Центральным событием Всероссийского конкурса станет совещание с представителями региональных органов управления АПК, где будут обсуждаться вопросы воспроизводства молочного скота и ведения селекционно-племенной работы.