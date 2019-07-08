Прямой эфир
12 июл 11:11 В Кирове за взятку задержан директор спортшколы «Юность». 08 июл 21:00 Жители Белой Холуницы с размахом отметили День города и День района 09 июл 10:58 В Слободском районе подсчитывают ущерб от разрушительного смерча 09 июл 14:38 В Кирове на стройплощадке погиб рабочий. 10 июл 10:50 Неравнодушные люди помогли спасти собаку 08 июл 19:48 Природная стихия обрушилась на вятские леса. 08 июл 15:56 В Кирово-Чепецком районе в придорожной канаве утонул ВАЗ-21140. 08 июл 20:16 В Кирове ветхие исторические здания планируют продавать за 1 рубль. 09 июл 15:06 Жители Кстинино сами благоустраивают своё село 08 июл 14:56 Кировчане отмечают День семьи, любви и верности
$
63,02
71,01
12 июля 22:54
12 июл 17:54 Кировские садоводы спасли и приютили зайчат 12 июл 17:48 В Кировской области пчеловоды опасаются массовой гибели пчел 12 июл 11:11 В Кирове за взятку задержан директор спортшколы «Юность». 12 июл 11:05 В Куменском районе определили лучшую доярку области 12 июл 11:02 На общественном совете обсудили судьбу объекта "Марадыковский" 12 июл 11:00 Пожар в Затоне оказался маскировкой убийства 12 июл 11:00 Круглосуточные мини-маркеты продолжают нарушать правила торговли алкоголем 12 июл 11:00 В Кирове представлен уникальный проект визуальных искусств «Русский север» 12 июл 10:38 Смертельное ДТП в Яранском районе. 11 июл 17:49 Почему дети становятся жертвами собственных родителей
В Кировской области пчеловоды опасаются массовой гибели пчел

В Кировской области пчеловоды опасаются массовой гибели пчел

Сегодня, 17:48
169
Иван Швецов

В Кировской области пчеловоды опасаются массовой гибели пчел из-за использования агрофирмами ядовитых химикатов: пестицидов и гербицидов. Как избавить пасечников от этой проблемы?

Валерий Вылегжанин - пчеловод с большим стажем. Сегодня он собирается обойти пасеку и посмотреть, как идет сбор мёда. Особые приготовления обязательны - иначе пчёлы покусают.

- Дымарь для окуривания пчёл, дымом. Тогда они более спокойные становятся, незлые.

С недавних пор Валерий опасается, что пчёлы могут погибнуть. Эта беда пока обходила его стороной, но многие товарищи-пчеловоды уже сталкивались с проблемой.

- Посмотрим, как у них взяточек идёт. Мало пока. Вторую неделю стоит плохая погода, дожди.

Плохая погода - меньшее из зол для пчеловода. Куда хуже - обработка полей сельхозназначения гербицидами и пестицидами. Если такие поля находятся поблизости от пасеки - угроза серьезная.

ВАЛЕРИЙ ВЫЛЕГЖАНИН, ПЧЕЛОВОД:
«Пчеловод может не сразу понять, то есть, например, днем они слетали на поля, а к утру приходит, они все лежат перед летками, килограммами. У кого пасеки большие, до 100 пчелосемей, они теряют огромные деньги, миллионы рублей».

Решить проблему можно просто - заранее предупредить пчеловодов, у которых есть пасеки поблизости от сельхозпредприятий, что скоро поля будут обрабатывать ядохимикатами. Современные средства связи - группы в соцсетях и мессенджерах - делают такое предупреждение минутным и очень простым делом, которое может спасти миллионы рублей. Главное, - предупредить заранее. Не менее, чем за неделю.

ДЕНИС ЧЕЧУЛИН, ПЧЕЛОВОД:
«Неделя - это хороший срок. Можно закрыть пчел, поставить вентиляционные решетки, передержать их как-то. Или вывезти пасеку».

Другая серьезная проблема у пчеловодов - обилие фальсификата на рынке. Купить в магазине хороший мёд - задача почти невыполнимая.

МИХАИЛ СУВОРОВ, ПЧЕЛОВОД:
«Я лично покупал мёд именно для того, чтобы купить качественный продукт. И я очень удивлялся тому, как такое можно продавать. И, похоже, люди покупают это».

Большая часть людей старается покупать мёд с рук, у тех пчеловодов, которым они доверяют. Но для серьезного развития рынка пчеловодства нужен особый закон, который бы позволил покупателям защищаться от подделок и продвигать на рынок качественный продукт. Пока такого закона нет, этот бизнес, по сути, развивается полулегально: медом многие торгуют, не платя никаких налогов и никак не отчитываясь перед государством о предпринимательской деятельности.

В Кировской области пчеловоды опасаются массовой гибели пчел

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама