В Кировской области пчеловоды опасаются массовой гибели пчел из-за использования агрофирмами ядовитых химикатов: пестицидов и гербицидов. Как избавить пасечников от этой проблемы?Валерий Вылегжанин - пчеловод с большим стажем. Сегодня он собирается обойти пасеку и посмотреть, как идет сбор мёда. Особые приготовления обязательны - иначе пчёлы покусают.С недавних пор Валерий опасается, что пчёлы могут погибнуть. Эта беда пока обходила его стороной, но многие товарищи-пчеловоды уже сталкивались с проблемой.Плохая погода - меньшее из зол для пчеловода. Куда хуже - обработка полей сельхозназначения гербицидами и пестицидами. Если такие поля находятся поблизости от пасеки - угроза серьезная.Решить проблему можно просто - заранее предупредить пчеловодов, у которых есть пасеки поблизости от сельхозпредприятий, что скоро поля будут обрабатывать ядохимикатами. Современные средства связи - группы в соцсетях и мессенджерах - делают такое предупреждение минутным и очень простым делом, которое может спасти миллионы рублей. Главное, - предупредить заранее. Не менее, чем за неделю.Другая серьезная проблема у пчеловодов - обилие фальсификата на рынке. Купить в магазине хороший мёд - задача почти невыполнимая.Большая часть людей старается покупать мёд с рук, у тех пчеловодов, которым они доверяют. Но для серьезного развития рынка пчеловодства нужен особый закон, который бы позволил покупателям защищаться от подделок и продвигать на рынок качественный продукт. Пока такого закона нет, этот бизнес, по сути, развивается полулегально: медом многие торгуют, не платя никаких налогов и никак не отчитываясь перед государством о предпринимательской деятельности.