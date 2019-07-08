В Кировской области пчеловоды опасаются массовой гибели пчел из-за использования агрофирмами ядовитых химикатов: пестицидов и гербицидов. Как избавить пасечников от этой проблемы?
Валерий Вылегжанин - пчеловод с большим стажем. Сегодня он собирается обойти пасеку и посмотреть, как идет сбор мёда. Особые приготовления обязательны - иначе пчёлы покусают.
- Дымарь для окуривания пчёл, дымом. Тогда они более спокойные становятся, незлые.
С недавних пор Валерий опасается, что пчёлы могут погибнуть. Эта беда пока обходила его стороной, но многие товарищи-пчеловоды уже сталкивались с проблемой.
- Посмотрим, как у них взяточек идёт. Мало пока. Вторую неделю стоит плохая погода, дожди.
Плохая погода - меньшее из зол для пчеловода. Куда хуже - обработка полей сельхозназначения гербицидами и пестицидами. Если такие поля находятся поблизости от пасеки - угроза серьезная.
ВАЛЕРИЙ ВЫЛЕГЖАНИН, ПЧЕЛОВОД:
«Пчеловод может не сразу понять, то есть, например, днем они слетали на поля, а к утру приходит, они все лежат перед летками, килограммами. У кого пасеки большие, до 100 пчелосемей, они теряют огромные деньги, миллионы рублей».
Решить проблему можно просто - заранее предупредить пчеловодов, у которых есть пасеки поблизости от сельхозпредприятий, что скоро поля будут обрабатывать ядохимикатами. Современные средства связи - группы в соцсетях и мессенджерах - делают такое предупреждение минутным и очень простым делом, которое может спасти миллионы рублей. Главное, - предупредить заранее. Не менее, чем за неделю.
ДЕНИС ЧЕЧУЛИН, ПЧЕЛОВОД:
«Неделя - это хороший срок. Можно закрыть пчел, поставить вентиляционные решетки, передержать их как-то. Или вывезти пасеку».
Другая серьезная проблема у пчеловодов - обилие фальсификата на рынке. Купить в магазине хороший мёд - задача почти невыполнимая.
МИХАИЛ СУВОРОВ, ПЧЕЛОВОД:
«Я лично покупал мёд именно для того, чтобы купить качественный продукт. И я очень удивлялся тому, как такое можно продавать. И, похоже, люди покупают это».
Большая часть людей старается покупать мёд с рук, у тех пчеловодов, которым они доверяют. Но для серьезного развития рынка пчеловодства нужен особый закон, который бы позволил покупателям защищаться от подделок и продвигать на рынок качественный продукт. Пока такого закона нет, этот бизнес, по сути, развивается полулегально: медом многие торгуют, не платя никаких налогов и никак не отчитываясь перед государством о предпринимательской деятельности.