Осторожно, пиротехника!
Вчера, 12:03 | Просмотров: 107 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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- Дим, ты зачем поставил так?
Неправильно применил фейерверк - испортил праздник себе и окружающим, подвергнув их жизнь опасности. Чтобы подобных ЧП не происходило, ежегодно, в преддверии новогодних праздников, инспекторы пожнадзора проверяют места сбыта пиротехнических изделий. В первую очередь, саму продукцию.
- Обязательно нужно смотреть, чтобы продукция не была повреждена, чтобы сроки годности были указаны, инструкции обязательно на русском языке.
О существовании последней, как выяснилось, знают далеко не все. Лишь двадцать процентов покупателей, приобретая пиротехнику, интересуется наличием инструкции. Остальным в каждой торговой точке должны выдаваться специальные памятки с подробными правилами применения.
МИХАИЛ БУЛДАКОВ, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ ГОРОДА КИРОВА:
«При установке пиротехнических изделий нужно обязательно выбирать какое-то ровное пространство вдали от домов, чтобы не было появления каких-то случайных людей, животных. При установке следить, чтобы изделие не упало, стреляло только вверх. При поджиге фитиля, ни в коем случае не нагибаться над ним и сразу отойти в безопасную зону».
Также важно помнить: если фейерверк не загорелся, подходить к нему нельзя, так как устройство может прийти в действие в любой момент. Если травматизма избежать все-таки не удалось, ни в коем случае нельзя накладывать мазевые повязки, смазывать кожу спиртосодержащими жидкостями, припудривать порошками и использовать вату. А вот проточная вода и повязки из чистой ткани вполне пригодятся для оказания первой медицинской помощи. При серьезных травмах необходимо сразу обращаться к медикам.
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