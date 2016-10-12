Ситуацию с торговлей спиртосодержащей жидкостью обсудили на совещании в областном правительстве

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Продажа непищевой алкогольной продукции в нашей стране будет приостановлена на месяц. Такое решение было принято федеральным правительством. Ситуация с торговлей спиртосодержащей жидкостью обсуждалась и на совещании в правительстве Кировской области.Неприметный магазинчик напротив школы, якобы торгующий бытовой химией. О том, что за вывеской скрывается нечто большее, чем стиральные порошки и шампуни, догадаться можно по маргинального вида посетителям и раскиданным у входа пустым шкаликам. Это ими обусловлен такой ажиотаж.Официально это дешевое зелье относится к лекарственным и парфюмерно-косметическим средствам, а потому свободно реализуется в аптечных, хозяйственных и продуктовых торговых точках. Результат - события в Иркутске: ядовитый "Боярышник" и суррогатный алкоголь под видом легального на прилавках и более семидесяти погибших в результате их употребления.В чем именно причина и кто виноват - сейчас разбираются следственные органы. А пока - готовность на местах.А причины для особых мер есть: наш регион - в лидерах ПФО по уровню алкоголизации населения. А еще аварии на дорогах, разбои, грабежи... в большинстве случаев причиной преступлений стало именно алкогольное опьянение. Возвращаясь к Иркутску причиной трагедии стал содержащийся в жидкости технический спирт - метанол. В нашем регионе показатели смертности от отравления этим веществом тоже показательны.Запретить торговым точкам продавать жидкости "двойного назначения" надзорные органы не могут, так как парфюмерно-косметические средства изготавливаются по ГОСТу и к алкоголю не относятся. Исключить "Боярышник" и медовые тоники из ассортимента продавцы могут добровольно. Исправить положение дел в целом можно, изменив законодательство.Также прозвучало предложение ужесточить санкции по отношению к владельцам торговых точек, нарушающим правила продажи спиртосодержащих жидкостей, и усилить контроль за недобросовестными предпринимателями.Бороться с суррогатом призвали и кировчан. О нарушениях можно сообщить по телефону доверия полиции и в дежурную часть.