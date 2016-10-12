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Ситуацию с торговлей спиртосодержащей жидкостью обсудили на совещании в областном правительстве

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 119 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Продажа непищевой алкогольной продукции в нашей стране будет приостановлена на месяц. Такое решение было принято федеральным правительством. Ситуация с торговлей спиртосодержащей жидкостью обсуждалась и на совещании в правительстве Кировской области.

Неприметный магазинчик напротив школы, якобы торгующий бытовой химией. О том, что за вывеской скрывается нечто большее, чем стиральные порошки и шампуни, догадаться можно по маргинального вида посетителям и раскиданным у входа пустым шкаликам. Это ими обусловлен такой ажиотаж.

Ситуацию с торговлей спиртосодержащей жидкостью обсудили на совещании в областном правительствеАЛЕКСЕЙ ДУДИН, ДЕПУТАТ КОТЕЛЬНИЧСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«По области и по всей России распространилась продажа этих жидкостей под видом лекарств, каких-то средств, но, по сути, мы все понимаем, что это алкогольная продукция».

Официально это дешевое зелье относится к лекарственным и парфюмерно-косметическим средствам, а потому свободно реализуется в аптечных, хозяйственных и продуктовых торговых точках. Результат - события в Иркутске: ядовитый "Боярышник" и суррогатный алкоголь под видом легального на прилавках и более семидесяти погибших в результате их употребления.
В чем именно причина и кто виноват - сейчас разбираются следственные органы. А пока - готовность на местах.

Ситуацию с торговлей спиртосодержащей жидкостью обсудили на совещании в областном правительствеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас мы должны принять исчерпывающие меры по недопущению на территории нашего региона аналогичной ситуации, которая сложилась в Иркутской области».

А причины для особых мер есть: наш регион - в лидерах ПФО по уровню алкоголизации населения. А еще аварии на дорогах, разбои, грабежи... в большинстве случаев причиной преступлений стало именно алкогольное опьянение. Возвращаясь к Иркутску причиной трагедии стал содержащийся в жидкости технический спирт - метанол. В нашем регионе показатели смертности от отравления этим веществом тоже показательны.

Ситуацию с торговлей спиртосодержащей жидкостью обсудили на совещании в областном правительствеДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По итогам 11 месяцев 16го года она составила 1,7 тысяч человек населения, что в 2,4 раза выше по сравнению с аналогичным периодом 15го года. В мае 16го года зарегистрирован случай массового отравления метанолом в Кировском Доме-интернате для престарелых людей - 5 человек».

Запретить торговым точкам продавать жидкости "двойного назначения" надзорные органы не могут, так как парфюмерно-косметические средства изготавливаются по ГОСТу и к алкоголю не относятся. Исключить "Боярышник" и медовые тоники из ассортимента продавцы могут добровольно. Исправить положение дел в целом можно, изменив законодательство.

ДМИТРИЙ КУРДЮМОВ, И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Первое: из перечня парфюмерно-косметической продукции. Исключить жидкости "двойного применения" или уменьшить объем и регламентировать тип тары и вид фасовки. Также предлагаем исключить из государственного реестра лекарственных средств спиртовые настойки в потребительской упаковке, превышающей 25 мл».

Также прозвучало предложение ужесточить санкции по отношению к владельцам торговых точек, нарушающим правила продажи спиртосодержащих жидкостей, и усилить контроль за недобросовестными предпринимателями.

589-777, 02.

Бороться с суррогатом призвали и кировчан. О нарушениях можно сообщить по телефону доверия полиции и в дежурную часть.


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