Кирово-Чепецкие дворы преобразились к новогодним праздникам

Поделиться новостью:

Сразу в нескольких микрорайонах Кирова-Чепецка прошли праздничные мероприятия, посвящённые встрече Нового Года. Помимо торжества с ёлками некоторые дворы теперь могут похвастаться благоустроенной территорией для отдыха, горками или даже катком. Все это - результат плодотворной работы инициативных горожан и депутатов Кирово-Чепецкой городской Думы.В канун Нового Года площадка в 9 микрорайоне в Чепецке залита детским смехом и наполнена домашней атмосферой. Недавно территорию очистили от снега и возвели горку. Сейчас местной детворе есть, где кататься. Всё началось с инициативы группы местных жителей. В будущем планируется восстановить ещё одну горку на улице Володарского, а пока - уже проделана достойная работа.Массовое проведение ёлок в микрорайонах Кирово-Чепецка проходит впервые. Главное, что праздничные мероприятия проводятся на облагороженных территориях, которые становятся центром досуга горожан. Это тоже результат грамотной работы инициативных жителей города и местной власти.К примеру, в микрорайоне "Черёмушки" недавно появился каток.Идея создания общедоступного катка пришла активистам района ещё летом. Подписи собирали всем миром.Проект катка одобрили власти. За всё время работы на лёд ушло более 60 тонн воды. Неоценимую помощь оказывали все желающие. Например, сотрудники специального управления ФПС №16 МЧС России в свободное от службы время наращивали лёд.Улица Сосновая у дома 36 тоже наполнилась новогодней атмосферой, объединившей и детей, и взрослых. С активными и деятельными жильцами здесь тоже порядок.Как считают представители депутатского корпуса, такое взаимодействие идёт на пользу всем.