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Новости / Общество

Кирово-Чепецкие дворы преобразились к новогодним праздникам

Сегодня, 10:39 | Просмотров: 129 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
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Сразу в нескольких микрорайонах Кирова-Чепецка прошли праздничные мероприятия, посвящённые встрече Нового Года. Помимо торжества с ёлками некоторые дворы теперь могут похвастаться благоустроенной территорией для отдыха, горками или даже катком. Все это - результат плодотворной работы инициативных горожан и депутатов Кирово-Чепецкой городской Думы.

В канун Нового Года площадка в 9 микрорайоне в Чепецке залита детским смехом и наполнена домашней атмосферой. Недавно территорию очистили от снега и возвели горку. Сейчас местной детворе есть, где кататься. Всё началось с инициативы группы местных жителей. В будущем планируется восстановить ещё одну горку на улице Володарского, а пока - уже проделана достойная работа.

Кирово-Чепецкие дворы преобразились к новогодним праздникамЕЛЕНА САВИНА, ГЛАВА ГОРОДА:
«Я думаю, что она заслуживает благодарности наших жителей. Потому что именно при поддержке жителей микрорайона, при поддержке управляющей компании была построена горка и залита».
 
Массовое проведение ёлок в микрорайонах Кирово-Чепецка проходит впервые. Главное, что праздничные мероприятия проводятся на облагороженных территориях, которые становятся центром досуга горожан. Это тоже результат грамотной работы инициативных жителей города и местной власти.

К примеру, в микрорайоне "Черёмушки" недавно появился каток.

- Как катается сегодня?
- Нормально, хорошо!
- Раньше у вас во дворе не было катка?
- Нет, не было, его давно очень не было.

Идея создания общедоступного катка пришла активистам района ещё летом. Подписи собирали всем миром.

Кирово-Чепецкие дворы преобразились к новогодним праздникамНАТАЛЬЯ КОЛМАКОВА, АКТИВИСТ МИКРОРАЙОНА "ЧЕРЁМУШКИ":
«Захотелось, чтобы наши дети занимались чем-то хорошим. Допустим, катались на катке, спортом занимались».

Проект катка одобрили власти. За всё время работы на лёд ушло более 60 тонн воды. Неоценимую помощь оказывали все желающие. Например, сотрудники специального управления ФПС №16 МЧС России в свободное от службы время наращивали лёд.

Кирово-Чепецкие дворы преобразились к новогодним праздникамОЛЬГА ИГИТОВА, ДЕПУТАТ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Конечно, открытие катка невозможно без поддержки горожан, без поддержки предприятий города. Нам огромную помощь оказали руководство компании "Уралхим", предприятие "МИТО"».

Улица Сосновая у дома 36 тоже наполнилась новогодней атмосферой, объединившей и детей, и взрослых. С активными и деятельными жильцами здесь тоже порядок.

Кирово-Чепецкие дворы преобразились к новогодним праздникамТАМАРА ПАВЛОВА, ЖИТЕЛЬ ДОМА НА УЛ.СОСНОВОЙ:
«Моя соседка Юлия, которая организует вообще все мероприятия, она даже украсила весь подъезд!».

Как считают представители депутатского корпуса, такое взаимодействие идёт на пользу всем.

Кирово-Чепецкие дворы преобразились к новогодним праздникамЕВГЕНИЙ АРБУЗОВ, ДЕПУТАТ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Раньше такого не было, потому что, на самом деле, организация и проведение мероприятия - это всегда ответственность. И вот сейчас, дай бог, эти мероприятия будут проводиться регулярно, часто, по всему городу. Потому что это большое дело. Эти все мероприятия они очень объединяют».


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