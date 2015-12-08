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Чудесное явление иконы в селе Великорецком

Сегодня, 10:26 | Просмотров: 166 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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В селе Великорецком случилось чудо - была обретена икона. Образ Святителя Николая проступил на куске старой кровли, который использовали для хозяйственных нужд.

Это случилось на Подворье Трифонова монастыря, где обычно содержат домашний скот для нужд прихода. На днях один из послушников, зашедший в хлев, почувствовал чьё-то присутствие. Оглянувшись, обнаружил, что на старом куске железа, которым прикрывали техническое окно хозпостройки, проявился образ Николая Чудотворца.

Чудесное явление иконы в селе ВеликорецкомИЕРОМОНАХ НИКОЛАЙ:
«Конечно же, искать какие-то знаки пока, может быть, рано, а для кого-то уже знак. Но однозначно и понятно одно, что такие события, которые исходят не от человека... Ведь никто и предположить не мог... Вы представьте, на скотном дворе, в хлеву вдруг... Вот такие события знамения, знаки, они напоминают нам, как сказал Господь нам Иисус Христос, что, прежде всего, нужно искать Царствие Божие, а все остальное приложится Вам».

Неслучайно, предполагают священнослужители, и то, что образ явился на третий день после празднования дня Святителя Николая. В этот день в Великорецком проходила первая в этом году служба в обновленном после ремонта храме, названном в честь святого. Символично и то, что это обретение уже второе в многовековой истории села.

Чудесное явление иконы в селе ВеликорецкомАНАСТАСИЯ КОРСАКОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Впервые образ Николая Чудотворца явился жителям Великорецкого в 1383 году. Тогда здесь, на берегу реки Великой святыню впервые обнаружил один из крестьян. После, от иконы начали исцеляться, а затем появился Великорецкий крестный ход. И вот спустя шесть столетий чудо вновь повторилось».

- Отце Никола, моли Бога о нас.

Сейчас святыня находится в Преображенском храме села Великорецкого. Ее поместили в деревянную раму и теперь совершают молебны. Образ, по словам служителей, с каждым днем сам становится все отчетливее. Посмотреть на чудо уже съезжаются жители со всех уголков области.

Житель Ухты Александр Жемирев в Великорецком тоже оказался случайно, проезжал мимо. Узнав о чудесном обретении священного образа, обрадовался тому, что оказался здесь именно в этот момент.

Чудесное явление иконы в селе ВеликорецкомАЛЕКСАНДР ЖЕМИРЕВ:
«Неожиданно и приятно, что так случилось. Я отношусь к этому, как к Божьей милости, которую Господь являет нам грешным, для того, чтобы нашу веру укрепить. Сейчас вот, допустим, новогодние праздники и люди начинают больше думать о застольях, обо всем таком, а тут Господь показывает, что не все ограничивается новогодним столом, еще есть пост, молитва».

В Преображенском храме икона, по благословению владыки Марка, будет находиться до праздника Крещения. После ее отправят в Киров.


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