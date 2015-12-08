Чудесное явление иконы в селе Великорецком

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В селе Великорецком случилось чудо - была обретена икона. Образ Святителя Николая проступил на куске старой кровли, который использовали для хозяйственных нужд.Это случилось на Подворье Трифонова монастыря, где обычно содержат домашний скот для нужд прихода. На днях один из послушников, зашедший в хлев, почувствовал чьё-то присутствие. Оглянувшись, обнаружил, что на старом куске железа, которым прикрывали техническое окно хозпостройки, проявился образ Николая Чудотворца.Неслучайно, предполагают священнослужители, и то, что образ явился на третий день после празднования дня Святителя Николая. В этот день в Великорецком проходила первая в этом году служба в обновленном после ремонта храме, названном в честь святого. Символично и то, что это обретение уже второе в многовековой истории села.Сейчас святыня находится в Преображенском храме села Великорецкого. Ее поместили в деревянную раму и теперь совершают молебны. Образ, по словам служителей, с каждым днем сам становится все отчетливее. Посмотреть на чудо уже съезжаются жители со всех уголков области.Житель Ухты Александр Жемирев в Великорецком тоже оказался случайно, проезжал мимо. Узнав о чудесном обретении священного образа, обрадовался тому, что оказался здесь именно в этот момент.В Преображенском храме икона, по благословению владыки Марка, будет находиться до праздника Крещения. После ее отправят в Киров.