Чудесное явление иконы в селе Великорецком
Сегодня, 10:26 | Просмотров: 166 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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Это случилось на Подворье Трифонова монастыря, где обычно содержат домашний скот для нужд прихода. На днях один из послушников, зашедший в хлев, почувствовал чьё-то присутствие. Оглянувшись, обнаружил, что на старом куске железа, которым прикрывали техническое окно хозпостройки, проявился образ Николая Чудотворца.
ИЕРОМОНАХ НИКОЛАЙ:
«Конечно же, искать какие-то знаки пока, может быть, рано, а для кого-то уже знак. Но однозначно и понятно одно, что такие события, которые исходят не от человека... Ведь никто и предположить не мог... Вы представьте, на скотном дворе, в хлеву вдруг... Вот такие события знамения, знаки, они напоминают нам, как сказал Господь нам Иисус Христос, что, прежде всего, нужно искать Царствие Божие, а все остальное приложится Вам».
Неслучайно, предполагают священнослужители, и то, что образ явился на третий день после празднования дня Святителя Николая. В этот день в Великорецком проходила первая в этом году служба в обновленном после ремонта храме, названном в честь святого. Символично и то, что это обретение уже второе в многовековой истории села.
АНАСТАСИЯ КОРСАКОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Впервые образ Николая Чудотворца явился жителям Великорецкого в 1383 году. Тогда здесь, на берегу реки Великой святыню впервые обнаружил один из крестьян. После, от иконы начали исцеляться, а затем появился Великорецкий крестный ход. И вот спустя шесть столетий чудо вновь повторилось».
- Отце Никола, моли Бога о нас.
Сейчас святыня находится в Преображенском храме села Великорецкого. Ее поместили в деревянную раму и теперь совершают молебны. Образ, по словам служителей, с каждым днем сам становится все отчетливее. Посмотреть на чудо уже съезжаются жители со всех уголков области.
Житель Ухты Александр Жемирев в Великорецком тоже оказался случайно, проезжал мимо. Узнав о чудесном обретении священного образа, обрадовался тому, что оказался здесь именно в этот момент.
АЛЕКСАНДР ЖЕМИРЕВ:
«Неожиданно и приятно, что так случилось. Я отношусь к этому, как к Божьей милости, которую Господь являет нам грешным, для того, чтобы нашу веру укрепить. Сейчас вот, допустим, новогодние праздники и люди начинают больше думать о застольях, обо всем таком, а тут Господь показывает, что не все ограничивается новогодним столом, еще есть пост, молитва».
В Преображенском храме икона, по благословению владыки Марка, будет находиться до праздника Крещения. После ее отправят в Киров.
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