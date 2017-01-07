В главном храме города Кирова прошло Рождественское богослужение.

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В ночь с 6 на 7 января 2017 года митрополит Вятский и Слободской Марк совершил в Успенском кафедральном соборе в Кирове Рождественские богослужения.

Перед началом праздничной службы митрополит Марк прочитал разрешительную молитву над клириком Вятской Епархии протоиереем Александром Бахаревским, находившемся под запретом. Митрополиту сослужили благочинный Свято-Трифонова монастыря игумен Вениамин (Веселов), благочинный Первого вятского благочиния протоиерей Александр Балыбердин, клирик Успенского собора игумен Алипий (Сторожук), протоиерей Александр Бахаревский.

В Рождественском богослужении приняли участие казаки Кировского городского казачьего общества.

Перед причастием Святых Христовых Таин митрополит Марк поздравил священнослужителей и паству с праздником.

Главное праздничное богослужение для всего христианского православного мира состоялось прошло в ночь с 6 на 7 января в Вифлееме - городе, считающемся местом рождения Иисуса Христа.

Праздничное богослужение в главном Рождественском храме Святой земли - Базилике Рождества Христова - совершил Патриарх Иерусалима Феофил III.

6 января кортеж патриарха, прибывшего из Иерусалима в Вифлеем, встретили десятки оркестров местных скаутов - юных барабанщиков и волынщиков. В их сопровождении он проследовал на площадь Яслей, миновав которую через "Врата смирения" прошел в Базилику Рождества - храм, где Вифлеемской звездой отмечено место рождения Христа.

Еще 4 декабря в Вифлееме на площади Яслей была установлена Рождественская елка. По традиции именно установленная в Вифлееме ель знаменует начало рождественских праздников по всему миру. В этом году елка рядом с местом рождения Христа получила название "Милосердие". Милосердие - это именно то отношение, в котором в наши дни нуждается большинство живущих в мире людей.

Базилика Рождества Христова, по преданию, была построена над местом рождения Иисуса Христа. Это одна из старейших непрерывно действующих церквей в мире. Внешне она более напоминает крепость, чем храм.

Первый храм над пещерой Рождества был построен в 330-х годах по указанию императора Константина Великого. Его освящение состоялось 31 мая 339 года и с тех пор богослужения здесь практически не прерывались. Современная базилика VI—VII вв. — это единственный христианский храм в Палестине, сохранившийся в целости с домусульманского периода.

Его главный вход не случайно называют "вратами смирения". Он намеренно сделан узким и низким, чтобы входящему человеку пришлось наклониться, прежде чем войти в храм. После осквернения Базилики в 13 веке во время одной из войн за владение Вифлеемом главный высокий вход был замурован, чтобы отныне в храм не смогли въехать всадники.

Под амвоном базилики находится величайшая христианская святыня — пещера Рождества. Место рождения Христа находится в восточной части пещеры и отмечено серебряной звездой.