В Опаринском районе от голодной смерти спасли годовалого медвежонка
Сегодня, 10:32 | Просмотров: 265 | Автор: Екатерина Белалова | Версия для печати
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- Как с сыном родным разговариваю.
Под Новый Год сторожу Александру Палтову привезли на охотбазу не угощения, не подарки, а маленького годовалого медвежонка. Так и провели они вместе каникулы и сдружились. Хотя привыкать мишке к человеку нельзя, ведь после временного приюта его, возможно, снова отправят в дикую среду. Но все же мужчина кормит его три раза в день, и медвежонок своего воспитателя начинает запоминать. А вот нашу съемочную группу встретил немного агрессивно.
АЛЕКСАНДР ПАЛТОВ, СТОРОЖ ОХОТНИЧЬЕЙ БАЗЫ "РОССОХИ"6
«Очень рыбу любит. Он нервничает. Он никогда не нервничал, на-ка. Во».
Рыбка, геркулесовая каша, а на десерт - тортик. У сторожа впервые такой питомец, как кормить - советуется со специалистами. Привезли мишутку исхудалым и вялым, сейчас сразу видно - щеки наел и стал активным. Спокойно пережил и недавние 40-ка градусные морозы. Александр Палтов укрывал вольер теплыми одеялами, утеплял клетку сеном.
АЛЕКСАНДР ПАЛТОВ, СТОРОЖ ОХОТНИЧЬЕЙ БАЗЫ "РОССОХИ":
«Ест он хорошо, поправляется вроде, мороз выдержал, было здесь 45».
АЛЕКСАНДР ТРОИЦКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВА ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ:
«Вроде бы уже немножко он откормился, стал покруглее, шерсть попышнее. А то был уже совсем исхудавший. Вот уже начал даже агрессию проявлять».
Заметили хищника в поселке Опарино на местной свалке. Медвежонок копался в мусоре и искал пропитание. Жители в испуге позвонили охотоведам. Специалисты вышли на след и привезли мишку на базу. Ведь оставлять сейчас малыша в лесу нельзя. Пропадет без еды в это время года. Охотники установили, что пришел он со стороны республики Коми, при этом следов его мамы-медведицы не нашли.
МАРИНА ВТЮРИНА, ОХОТОВЕД ЦЕНТРА ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА:
«На данный момент у нас здесь передержка, тут его и кормят, и присматривают, и все. Конечно, минимум общения с людьми желательно. Не приучать, не имя ему не даем, минимум общения. Потому что возможен выпуск в дикую природу его весной. Чтобы он не привыкал к людям, потом ни на мишку, ни на машку не отзывался».
Пока окончательное решение о судьбе медведя не принято, будет он жить здесь, в Оричевском районе на охотничьей базе. Скоро переместят в вольер побольше, чтобы мишка чувствовал себя комфортнее.
ЕКАТЕРИНА БЕЛАЛОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В Министерстве охраны окружающей среды очень переживают за медвежонка и прислали ему вот такой гостинец. Это липовый мед из Богородского района. Но пока зверь сыт - оставим ему это лакомство на вечер».
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