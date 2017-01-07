В Опаринском районе от голодной смерти спасли годовалого медвежонка

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В Опарино местные жители приметили возле свалки медвежонка и сразу позвонили охотоведам. Специалисты вышли на след зверя и взяли малыша к себе. Пока приютили на охотничьей базе. Какова теперь судьба заблудившегося мишки?Под Новый Год сторожу Александру Палтову привезли на охотбазу не угощения, не подарки, а маленького годовалого медвежонка. Так и провели они вместе каникулы и сдружились. Хотя привыкать мишке к человеку нельзя, ведь после временного приюта его, возможно, снова отправят в дикую среду. Но все же мужчина кормит его три раза в день, и медвежонок своего воспитателя начинает запоминать. А вот нашу съемочную группу встретил немного агрессивно.Рыбка, геркулесовая каша, а на десерт - тортик. У сторожа впервые такой питомец, как кормить - советуется со специалистами. Привезли мишутку исхудалым и вялым, сейчас сразу видно - щеки наел и стал активным. Спокойно пережил и недавние 40-ка градусные морозы. Александр Палтов укрывал вольер теплыми одеялами, утеплял клетку сеном.Заметили хищника в поселке Опарино на местной свалке. Медвежонок копался в мусоре и искал пропитание. Жители в испуге позвонили охотоведам. Специалисты вышли на след и привезли мишку на базу. Ведь оставлять сейчас малыша в лесу нельзя. Пропадет без еды в это время года. Охотники установили, что пришел он со стороны республики Коми, при этом следов его мамы-медведицы не нашли.Пока окончательное решение о судьбе медведя не принято, будет он жить здесь, в Оричевском районе на охотничьей базе. Скоро переместят в вольер побольше, чтобы мишка чувствовал себя комфортнее.