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Новости / Общество

Крещение Господне в Кирово-Чепецке

Вчера, 10:21 | Просмотров: 168 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление. Прошедшей ночью и сегодня многие кировчане отправились к водоемам с освященными купелями, чтобы совершить традиционное омовение.

Крещение Господне - один из самых древних и почитаемых праздников у христиан. После Божественной литургии во Всехсвятском соборе Кирово-Чепецка состоялся крестный ход к реке, где по традиции была вырублена иордань. Великое водосвятие совершается в память об освящении вод в реке Иордан во время Крещения Иисуса Христа. После молебна верующие совершают омовение. Люди не боятся холода, поскольку купание на Крещение - это символическое очищение от грехов, духовное перерождение. Также считается, что вода на Крещение приносит здоровье, как телесное, так и духовное.

Крещение Господне в Кирово-ЧепецкеМАКСИМ ЧУВАШЕВ, КЛИРИК ВСЕХСВЯТСКОГО СОБОРА ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Раз в год, в течении 18-19 числа мы совершаем великий чин водосвятия, который является великой святыней, хранится на протяжении всего года, используется для освящения домов и имеет поразительное свойство врачевать не только физические и духовные болезни людей».

Жестких правил для желающих окунуться в иордань не существует. Но все же принято быстро погружаться с головой в воду 3 раза. Сергей Горовой на протяжении шестнадцати лет приходит в праздник и совершает купание в иордани. Как признался молодой человек, ни разу за это время не простудился и не заболел.

Крещение Господне в Кирово-ЧепецкеСЕРГЕЙ ГОРОВОЙ:
«Чисто физически холодно, но духовно чувствуется некая радость. Каждый раз, приходя к купели, перед самым моментом в голове проносится мысль, что неужели это серьезно, но на самом деле, да, так и есть».

Богоявление - это праздник с историей и богатыми традициями. Но главное - не обрядность, а великий смысл, который он несет. Православный праздник Крещение Господне имеет огромное значение для верующих, потому как это день, когда происходит духовное обновление человека.


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