Крещение Господне в Кирово-Чепецке
Вчера, 10:21 | Просмотров: 168 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Крещение Господне - один из самых древних и почитаемых праздников у христиан. После Божественной литургии во Всехсвятском соборе Кирово-Чепецка состоялся крестный ход к реке, где по традиции была вырублена иордань. Великое водосвятие совершается в память об освящении вод в реке Иордан во время Крещения Иисуса Христа. После молебна верующие совершают омовение. Люди не боятся холода, поскольку купание на Крещение - это символическое очищение от грехов, духовное перерождение. Также считается, что вода на Крещение приносит здоровье, как телесное, так и духовное.
МАКСИМ ЧУВАШЕВ, КЛИРИК ВСЕХСВЯТСКОГО СОБОРА ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Раз в год, в течении 18-19 числа мы совершаем великий чин водосвятия, который является великой святыней, хранится на протяжении всего года, используется для освящения домов и имеет поразительное свойство врачевать не только физические и духовные болезни людей».
Жестких правил для желающих окунуться в иордань не существует. Но все же принято быстро погружаться с головой в воду 3 раза. Сергей Горовой на протяжении шестнадцати лет приходит в праздник и совершает купание в иордани. Как признался молодой человек, ни разу за это время не простудился и не заболел.
СЕРГЕЙ ГОРОВОЙ:
«Чисто физически холодно, но духовно чувствуется некая радость. Каждый раз, приходя к купели, перед самым моментом в голове проносится мысль, что неужели это серьезно, но на самом деле, да, так и есть».
Богоявление - это праздник с историей и богатыми традициями. Но главное - не обрядность, а великий смысл, который он несет. Православный праздник Крещение Господне имеет огромное значение для верующих, потому как это день, когда происходит духовное обновление человека.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
|