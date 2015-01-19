Крещение Господне в Кирово-Чепецке

Поделиться новостью:

Сегодня православные верующие отмечают один из главных христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление. Прошедшей ночью и сегодня многие кировчане отправились к водоемам с освященными купелями, чтобы совершить традиционное омовение.Крещение Господне - один из самых древних и почитаемых праздников у христиан. После Божественной литургии во Всехсвятском соборе Кирово-Чепецка состоялся крестный ход к реке, где по традиции была вырублена иордань. Великое водосвятие совершается в память об освящении вод в реке Иордан во время Крещения Иисуса Христа. После молебна верующие совершают омовение. Люди не боятся холода, поскольку купание на Крещение - это символическое очищение от грехов, духовное перерождение. Также считается, что вода на Крещение приносит здоровье, как телесное, так и духовное.Жестких правил для желающих окунуться в иордань не существует. Но все же принято быстро погружаться с головой в воду 3 раза. Сергей Горовой на протяжении шестнадцати лет приходит в праздник и совершает купание в иордани. Как признался молодой человек, ни разу за это время не простудился и не заболел.Богоявление - это праздник с историей и богатыми традициями. Но главное - не обрядность, а великий смысл, который он несет. Православный праздник Крещение Господне имеет огромное значение для верующих, потому как это день, когда происходит духовное обновление человека.