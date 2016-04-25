300 миллионов рублей - на сельские дороги Кировской области

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Правительство Российской Федерации распределило регионам субсидии на 2017 год на строительство и реконструкцию автодорог к общественно значимым объектам сельских населённых пунктов и к объектам производства и переработки сельхозпродукции.Средства предусмотрены в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»).Согласно Распоряжению Правительства РФ, субсидии в размере 8 млрд 335 млн рублей распределены между бюджетами 54 субъектов Федерации. Кировская область получит 161,4 млн рублей.Как сообщили в региональном министерстве транспорта, средства субсидии планируется направить на следующие объекты:строительство автодороги - подъезд к д. Кулак в Даровском районе,строительство дороги Порез - Пукшинерь в Малмыжском районе,строительство дороги Нема - Колобово в Немском районе,строительство дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Манкинерь в Уржумском районе,строительство дороги Полом - Баженово в Фалёнском районе.Софинансирование из областного бюджета составит 149,8 млн рублей.