300 миллионов рублей - на сельские дороги Кировской области
Сегодня, 16:44 | Просмотров: 86 | Версия для печати
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Средства предусмотрены в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы (ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»).
Согласно Распоряжению Правительства РФ, субсидии в размере 8 млрд 335 млн рублей распределены между бюджетами 54 субъектов Федерации. Кировская область получит 161,4 млн рублей.
Как сообщили в региональном министерстве транспорта, средства субсидии планируется направить на следующие объекты:
строительство автодороги - подъезд к д. Кулак в Даровском районе,
строительство дороги Порез - Пукшинерь в Малмыжском районе,
строительство дороги Нема - Колобово в Немском районе,
строительство дороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны - Манкинерь в Уржумском районе,
строительство дороги Полом - Баженово в Фалёнском районе.
Софинансирование из областного бюджета составит 149,8 млн рублей.
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