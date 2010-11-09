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Новости / Общество

Студенты юридических факультетов прошли тест на полиграфе

Сегодня, 17:44 | Просмотров: 90 | Версия для печати
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В области продолжается всероссийская программа «студенческий десант в полицию». На этот раз, учащиеся юридических факультетов города отправились в медсанчасть МВД. Больше десяти лет специалисты подразделения занимаются психологическим проф. ориентированием будущих сотрудников «органов» и проводят тесты на полиграфе. Как пройти этот отбор и можно ли обмануть детектор лжи, выяснила наш корреспондент - Лариса Добриянова.

- Наш центр называется Центр Психофизиологической диагностики, МВД РФ по Кировской области. В данном центре проводятся два основных вида деятельности. Первое — это профессиональный психологический отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел, и второе это медико-психологическое сопровождение личного состава сотрудников УМВД России по Кировской области.
 
 
Тестирование занимает около четырех часов на каждого кандидата. В рамках программы «Студенческий десант» это время сократили, чтобы успеть показать студентам как можно больше. Собеседование состоит из трех частей: первая — письменное анкетирование, вторая — личное общение с психологом. Однако, самый большой интерес аудитории вызвал именно третий этап — проверка на детекторе лжи.

Студенты юридических факультетов прошли тест на полиграфеЕЛЕНА ЧЕТОВКИНА, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ПСИХИКОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МВД РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У кандидатов на службу, мы выявляем три основные фактора: Это употребление наркотических, токсических и психотропных препаратов, без назначения врача. Употребление алкоголя чрезмерное и злоупотребление токсическими веществами, и суицидальный риск».

Несколько минут на вопросы, и группа переходит к тестированию. До 2015 года прохождение полиграфа было обязательным для каждого кандидата. Теперь самому строгому испытанию подвергаются только те люди, чье психическое здоровье вызывает сомнения докторов. Для того, чтобы обмануть детектор, люди готовы пойти на многое. Начитавшись в интернете советов, некоторые принимают успокоительные препараты, чтобы не выдать своей реакции на нежелательный вопрос. Однако, под действием таких лекарств, шансов пройти хотя бы первую часть испытания, практически нет.

Студенты юридических факультетов прошли тест на полиграфеИВАН НИКИТИН, СТАРШИЙ ВРАЧ-ПСИХИАТР МСЧ МВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Обычно, та дозировка, которая внешне не проявляет никакого вида, она не эффективна. Суть в этом. То есть, если человек, действительно, пришел, в таком состоянии, с намерением изначальным, что хочу обмануть, и выпил именно столько, чтобы было эффективно, то мы обычно по нему понимаем просто и все».

Впрочем, даже оказавшись в этом кресле, испытуемые продолжают придумывать разные уловки и хитрости. Чаще всего, они причиняют себе физическую боль, например, прикусывая язык. Однако, и таких умельцев полиграф считывает за секунды.

Эксперты утверждают, что на прохождение теста не повлияют ни лекарства, ни боль, ни даже медитация. Физиологические реакции тела на вопросы, связанные с его совестью, трудно было бы подделать даже тренированному человеку, а среднестатистическому и подавно. А что будет, если попробовать просто поверить в свою ложь?

Студенты юридических факультетов прошли тест на полиграфеЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Тест на полиграфе считается одним из самых надежных методов в проф. ориентировании и используется больше десяти лет. Однако, по словам специалистов почти все исследуемые пытаются его обмануть. Это сейчас попробую сделать и я».

А сила, всё-таки в правде! Полиграф не только определяет правдивость ваших ответов, но и с легкостью выявляет даже попытку соврать. К счастью, обмануть аппарат не получилось ни у меня, ни у остальных испытуемых. Но даже, если система подведет один раз, то всем кандидатам на службу, так или иначе, придется снова пройти детектор лжи в отделе кадров МВД. Получается, за психическое здоровье служителей закона, жителям области волноваться не стоит.


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