В Кирове отметили День студента
Сегодня, 10:38 | Просмотров: 88 | Автор: Анастасия Корсакова | Версия для печати
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День всех Татьян и студентов выдался классически морозным и солнечным. Но разве страшны холода тем, у кого в жилах бурлит молодая кровь?! Пусть лучше трепещет соперник.
- Раз, два, три, поехали!
Перетягивание каната - лучший способ не только проверить свои силы, выносливость и способность громко кричать, но и согреться.
- Хорошо!
- Руки не болят?
- Да, минус двадцать на улице, и все без перчаток, почти все.
АНАСТАСИЯ КОРСАКОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Еще одна необычная забава "Декан Рейсинг" или "Гонки с деканом". Задача участников - студентов - как можно быстрее провести декана, директора, заместителя декана на ватрушках...быстрее и дальше. Ребята, как настроение? Все ли получилось? - Нормально, нормально, мы затащили эту катку! Вообще круто!».
И пока одни катали своих преподавателей на ватрушках, другие готовились к товарищескому хоккейному матчу. Вместо шайбы мяч, вместо коньков - кроссовки, в качестве противника - команда ректора ВятГУ. Такое на ледовой площадке Театральной площади и в истории университета - впервые.
ВЛАДИСЛАВ ЮЖАНИН, КАПИТАН СБОРНОЙ КОМАНДЫ СТУДЕНТОВ ВЯТГУ:
«Конечно, готовились, вчера провели специальную тренировку. Нам сказали, что состав у команды ректората будет очень серьезный, но мы настроились, подготовились, так что уверены - выйдем на победу!».
ВАЛЕНТИН ПУГАЧ, И.О. РЕКТОРА ВЯТГУ:
«Спорт, он же объединяет, в любом случае, никакого противостояния нет, мы - единая команда. Поиграть в хоккей в форме нашей любимой команды "Родина" - это отличная идея, отличное решение. Еще будем пить чай с плюшками, греться, обниматься и рассказывать веселые студенческие истории».
Товарищеский хоккейный матч длился два тайма по десять минут каждый. После студенты разыграли так называемую "Халяву" от ректора.
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