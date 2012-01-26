В Кирове отметили День студента

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В России отметили День студента. В Кирове праздник встретили "Большими студенческими играми" на Театральной площади. За гонками на ватрушках, перетягиванием каната и множеством других зимних забав студентов наблюдала Анастасия Корсакова.День всех Татьян и студентов выдался классически морозным и солнечным. Но разве страшны холода тем, у кого в жилах бурлит молодая кровь?! Пусть лучше трепещет соперник.Перетягивание каната - лучший способ не только проверить свои силы, выносливость и способность громко кричать, но и согреться.И пока одни катали своих преподавателей на ватрушках, другие готовились к товарищескому хоккейному матчу. Вместо шайбы мяч, вместо коньков - кроссовки, в качестве противника - команда ректора ВятГУ. Такое на ледовой площадке Театральной площади и в истории университета - впервые.Товарищеский хоккейный матч длился два тайма по десять минут каждый. После студенты разыграли так называемую "Халяву" от ректора.