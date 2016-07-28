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Бегом, пешком, как угодно, но без транспорта - кировский путешественник Евгений Глушаев намерен пересечь всю Россию "на своих двоих". Это ни много ни мало 12 тысяч километров. С энтузиастом, которого в интернете называют вятским Форрестом Гампом, познакомился Дмитрий Шишкин.27-летний Евгений Глушаев в привычном темпе каждый день тренируется в Александровском саду. Иногда - один, иногда - с группой легкоатлетов. Путешествовать начал ещё с самого детства, с первых поездок на море. Сейчас планы грандиознее - пробежать через всю страну.В послужном списке Евгения уже есть автостоп по многим странам Азии. Спал и в трущобах, и в домах миллионеров. Проблем с общением не возникало: говорит, английские существительные знают почти все. Люди - гостеприимные. Так что основные проблемы были связаны со здоровьем.Попутно Евгений вёл свой видеоблог на ютубе, где делился личными переживаниями. В путешествиях остаёшься наедине со своими мыслями.Сейчас планка амбициозней некуда. Двенадцать тысяч километров через Россию. Никакого автостопа, преимущественно - бег. Пользователи интернета и местные СМИ успели окрестили путешественника вятским Форрестом Гампом. Казалось бы, параллель очевидна, но американский киногерой всё же бежал без цели.Сравнение с Форрестом Гампом Евгений принимает, хоть и не очень одобряет. Просто, потому что герои совершенно разные.Неделя энтузиаста состоит не только из каждодневных тренировок. Для пробега по России нужны большие денежные средства, которые Евгений зарабатывает, занимаясь промышленным альпинизмом. Работа трудоёмкая, но тоже держит мышцы в тонусе.Даже на вопросы о возможных опасностях в предстоящих испытаниях жизнерадостный Евгений отвечает с улыбкой.Приблизительный план маршрута уже готов. Марафонец будет держаться и больших, и совсем крохотных, но населённых пунктов. Связь с миром будет вести через блог, с родными - по телефону. Напоследок Евгений признаётся, что жить в такой огромной стране и попытаться объять необъятное для любителей экстрима и адреналина - самое главное приключение.