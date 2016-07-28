Кировский путешественник Евгений Глушаев намерен пересечь всю Россию "на своих двоих"
Сегодня, 12:12 | Просмотров: 87 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
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27-летний Евгений Глушаев в привычном темпе каждый день тренируется в Александровском саду. Иногда - один, иногда - с группой легкоатлетов. Путешествовать начал ещё с самого детства, с первых поездок на море. Сейчас планы грандиознее - пробежать через всю страну.
ЕВГЕНИЙ ГЛУШАЕВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Старт у меня намечен на 29 марта. Соответственно, во Владивосток я отправлюсь, скорее всего, самолётом. У меня уже куплен билет. Но прорабатывается и другой вариант, с другой точки отправления - с запада. Сейчас два основных варианта и я между ними выбираю».
В послужном списке Евгения уже есть автостоп по многим странам Азии. Спал и в трущобах, и в домах миллионеров. Проблем с общением не возникало: говорит, английские существительные знают почти все. Люди - гостеприимные. Так что основные проблемы были связаны со здоровьем.
- Я довольный, иду, жую ириску. Проблема - у меня начали болеть ляжки. Видимо, сегодня такая сильная нагрузка, что не выдержали даже мои такие матёрые мышцы.
Попутно Евгений вёл свой видеоблог на ютубе, где делился личными переживаниями. В путешествиях остаёшься наедине со своими мыслями.
ЕВГЕНИЙ ГЛУШАЕВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Больше всего думаю о новых путешествиях: куда рвануть дальше, что попробовать. Как-то стараешься переосмыслить то, что ты прошёл, свою жизнь. Ну и немножко пофилософствовать тоже бывает».
Сейчас планка амбициозней некуда. Двенадцать тысяч километров через Россию. Никакого автостопа, преимущественно - бег. Пользователи интернета и местные СМИ успели окрестили путешественника вятским Форрестом Гампом. Казалось бы, параллель очевидна, но американский киногерой всё же бежал без цели.
- Вы делаете это во имя мира? Ради бездомных? В защиту прав женщин? Окружающей среды, животных? - Они не верили, что бежать можно просто так, без причин.
Сравнение с Форрестом Гампом Евгений принимает, хоть и не очень одобряет. Просто, потому что герои совершенно разные.
ЕВГЕНИЙ ГЛУШАЕВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«В фильме парень такой бодренький. Самое главное, что у него есть - ему не нужно было силы воли, чтобы что-то достигать. Он шёл и делал это, ему не надо было об этом думать. У меня, мне кажется, будут особые сложности с этим, ведь надо будет преодолевать очень много трудностей, препятствий, преодолевать себя. И я сомневаюсь, что у меня так получиться, но я буду тоже пробовать».
Неделя энтузиаста состоит не только из каждодневных тренировок. Для пробега по России нужны большие денежные средства, которые Евгений зарабатывает, занимаясь промышленным альпинизмом. Работа трудоёмкая, но тоже держит мышцы в тонусе.
Даже на вопросы о возможных опасностях в предстоящих испытаниях жизнерадостный Евгений отвечает с улыбкой.
ЕВГЕНИЙ ГЛУШАЕВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Как я побегу, как я буду чувствовать организм и где я там себя перенагружу. Также моё же здоровье будет зависеть от людей и от диких животных. То есть, совершенно разное может попасться в дороге. Ну не знаю. Больше всего пока боюсь медведей!».
Приблизительный план маршрута уже готов. Марафонец будет держаться и больших, и совсем крохотных, но населённых пунктов. Связь с миром будет вести через блог, с родными - по телефону. Напоследок Евгений признаётся, что жить в такой огромной стране и попытаться объять необъятное для любителей экстрима и адреналина - самое главное приключение.
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