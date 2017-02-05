В Макарье на Александро-Невской часовне установили новый крест и купол

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На территории ансамбля Троицкого храма в Макарье продолжаются реставрационные работы. Сегодня, в день памяти блаженной Ксении Петербургской, на Александро-Невской часовне установили новый крест и купол.Митрополит Вятский и Слободской Марк освящает купол и крест часовни Александра Невского. Часовня новая, но с давней историей: в 1884 году на приходском кладбище Макарья была построена Александро-Невская часовня, но в 20 веке в период гонений на церковь её разрушили. В 1990 году всем миром часовня была поставлена заново, но уже при Троицком храме.Внутри все будет выложено плиткой, сделаны вентиляция и отопление. Фасад по цвету будет отличаться от храма: по проекту, у каждого здания комплекса будет свой оттенок, но, как нас заверил настоятель, все будет смотреться гармонично. Вести ремонт помогают пожертвования прихожан. На Руси всегда храмы строились всем миром.Напомним, что последняя реставрация храма проходила в конце 80-х годов. Сейчас в планах завершить ремонт всего ансамбля к 2025 году, когда храм будет праздновать свой юбилей. А до этого времени маленькими шагами преображаются отдельные здания. Как, например, сейчас над часовней возвышается новый купол и крест.Прихожане, несмотря на мороз, приняли участие в этом светлом событии и почтили память блаженной Ксении Петербургской.