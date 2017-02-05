В Макарье на Александро-Невской часовне установили новый крест и купол
Сегодня, 17:52 | Просмотров: 92 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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- Богославляется и освещается знамени всекрестные....духа.
Митрополит Вятский и Слободской Марк освящает купол и крест часовни Александра Невского. Часовня новая, но с давней историей: в 1884 году на приходском кладбище Макарья была построена Александро-Невская часовня, но в 20 веке в период гонений на церковь её разрушили. В 1990 году всем миром часовня была поставлена заново, но уже при Троицком храме.
ВЛАДИМИР ПУТИНЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ:
«В прошлом году мы начали ее ремонт. Решили обновить купола, разработали дизайн-проект, хоти полноценно ее оборудовать под таинство крещения, чтобы там можно было крестить даже взрослых людей».
Внутри все будет выложено плиткой, сделаны вентиляция и отопление. Фасад по цвету будет отличаться от храма: по проекту, у каждого здания комплекса будет свой оттенок, но, как нас заверил настоятель, все будет смотреться гармонично. Вести ремонт помогают пожертвования прихожан. На Руси всегда храмы строились всем миром.
ВЛАДИМИР ПУТИНЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ ТРОИЦКОЙ ЦЕРКВИ:
«В церкви все делается на пожертвования прихожан, благотворителей и меценатов. Мы активно этим занимаемся: обращаемся к жителям города Кирова, особенно к жителям Макарье, Порошино, Талицы, чтобы возродить данный архитектурный комплекс».
Напомним, что последняя реставрация храма проходила в конце 80-х годов. Сейчас в планах завершить ремонт всего ансамбля к 2025 году, когда храм будет праздновать свой юбилей. А до этого времени маленькими шагами преображаются отдельные здания. Как, например, сейчас над часовней возвышается новый купол и крест.
МАРК, МИТРОПОЛИТ ВЯТСКИЙ И СЛОБОДСКОЙ:
«Крест - это красота церковная, которая позволяет побеждать свои страсти, служит к изгнанию силы нечистой, бесовской».
Прихожане, несмотря на мороз, приняли участие в этом светлом событии и почтили память блаженной Ксении Петербургской.
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