Бесплатные юридические консультации в МФЦ

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За бесплатной консультацией адвоката теперь можно обратиться в любой из 33 центров «Мои документы». Приём заявителей ведётся каждую неделю.Бесплатные юридические консультации организованы согласно соглашению, заключённому между Кировским многофункциональным центром и «Адвокатской палатой Кировской области».Как уточнили в региональном министерстве информационных технологий и связи, кировчане могут получить устные консультации по правовым вопросам, в том числе связанным с составлением заявлений, жалоб, ходатайств и других документов.Напомним, что бесплатные юридические консультации оказываются отдельным группам населения. Перечень этих категорий и случаев, в которых предоставляется бесплатная юридическая консультация, определён Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».Получить подробную информацию об оказании услуги, а также записаться на приём можно по единому телефону 8 800 707 43 43 (звонок бесплатный) и с помощью терминалов электронной очереди в центрах «Мои документы». Кроме того, предварительная запись на приём ведётся на сайте моидокументы43.рф