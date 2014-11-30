Бесплатные юридические консультации в МФЦ
Сегодня, 12:34 | Просмотров: 107 | Версия для печати
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Бесплатные юридические консультации организованы согласно соглашению, заключённому между Кировским многофункциональным центром и «Адвокатской палатой Кировской области».
Как уточнили в региональном министерстве информационных технологий и связи, кировчане могут получить устные консультации по правовым вопросам, в том числе связанным с составлением заявлений, жалоб, ходатайств и других документов.
Напомним, что бесплатные юридические консультации оказываются отдельным группам населения. Перечень этих категорий и случаев, в которых предоставляется бесплатная юридическая консультация, определён Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Получить подробную информацию об оказании услуги, а также записаться на приём можно по единому телефону 8 800 707 43 43 (звонок бесплатный) и с помощью терминалов электронной очереди в центрах «Мои документы». Кроме того, предварительная запись на приём ведётся на сайте моидокументы43.рф
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