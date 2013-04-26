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На базе областного сборного пункта прошел очередной "День призывника". Военкомы рассказали будущим солдатам и их родителям о новшествах весенней призывной компании и вручили подарки уже отслужившим кировчанам.На "Дне призывника", как всегда, многолюдно. Это и понятно: вопросов у призывников и их родителей много.Весной отправятся служить 310 кировчан. В основном, в сухопутные войска в Центральном военном округе. Примечательно, что половина призывников абсолютно здоровы и имеют категорию годности А1. Они отправятся в морскую пехоту, ВДВ и нацгвардию.Изменения в армии касаются физической подготовки, которой стало чуть меньше: теперь она будет длиться до 25 часов в неделю. На 30 минут увеличили ночной сон, и на час - обеденный отдых. К тому же в частях начали практиковаться шведские столы. Призывникам напомнили и о том, что служба даёт льготы при поступлениях в некоторые вузы страны. К примеру, освобождение от экзаменов.Также с апреля стартовал социальный проект "Послужим России вместе". Военнослужащим, оставшимся без попечения родителей, вручают мобильные телефоны вместе с SIM-картами, счёта которых будут пополнены до 400 рублей.Напомним, что весенний призыв закончится 15 июля.