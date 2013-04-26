На базе областного сборного пункта прошел очередной "День призывника"
Сегодня, 14:56 | Просмотров: 118 | Автор: Дмитрий Шишкин | Версия для печати
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На "Дне призывника", как всегда, многолюдно. Это и понятно: вопросов у призывников и их родителей много.
АНДРЕЙ ХЛЫБОВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЛЕНИНСКОГО И НОВОВЯТСКОГО РАЙОНОВ Г.КИРОВ И КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Родители очень хотят видеть то, что происходит сейчас. В какой форме одежды будут служить ребята, как их будут кормить, в каких условиях они будут проживать. После торжественной части, мы им, конечно, всё объясним».
Весной отправятся служить 310 кировчан. В основном, в сухопутные войска в Центральном военном округе. Примечательно, что половина призывников абсолютно здоровы и имеют категорию годности А1. Они отправятся в морскую пехоту, ВДВ и нацгвардию.
АЛЕКСЕЙ ВАВИЛОВ, ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:
«Никакого страха у них не должно быть ни в коем случае: мол, я иду куда-то, и надо мной будут издеваться и всё прочее. Нынче условия службы в армии очень благоприятные, короткие, год всего - как к тёще на блины съездить!».
Изменения в армии касаются физической подготовки, которой стало чуть меньше: теперь она будет длиться до 25 часов в неделю. На 30 минут увеличили ночной сон, и на час - обеденный отдых. К тому же в частях начали практиковаться шведские столы. Призывникам напомнили и о том, что служба даёт льготы при поступлениях в некоторые вузы страны. К примеру, освобождение от экзаменов.
Также с апреля стартовал социальный проект "Послужим России вместе". Военнослужащим, оставшимся без попечения родителей, вручают мобильные телефоны вместе с SIM-картами, счёта которых будут пополнены до 400 рублей.
ВЛАДИМИР БАРАНОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОДГОТОВКИ И ПРИЗЫВА ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ещё мы выдаём по одной-две симки. Они их могут передать, ну, близким родственникам, знакомым, девушкам и в процессе службы могут, находясь в любой точке РФ, общаться без роуминга».
Напомним, что весенний призыв закончится 15 июля.
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