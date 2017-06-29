В парке у Дворца творчества-Мемориал появились новые скамейки
Сегодня, 10:44 | Просмотров: 65 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Этот парк всегда пользовался у кировчан популярностью: тут большая территория - есть, где погулять, позаниматься спортом на свежем воздухе. А вот посидеть негде. По периметру не было ни одной скамейки. В прошлом году активисты группы "Красивый Киров" решили исправить ситуацию. Так в парке появились первые 11 новых скамеек. В 2017 работы продолжились.
ИГОРЬ БАГИН, ОРГАНИЗАТОР ДВИЖЕНИЯ "КРАСИВЫЙ КИРОВ":
«Ребята стали собирать деньги, попросили меня в этом помочь. Мы писали знакомым, делали это не публично. За пару дней собрали более 100 тысяч рублей и установили еще 30 скамеек».
ВАЛЕРИЙ ОКАТЬЕВ:
«Я рад, что есть возможность, где отдохнуть и детей переобуть».
«Раньше негде было посидеть, надо было с велосипедом ходить, на пенечках сидеть, а теперь скамейки есть».
«Они такие удобные и сидеть хорошо».
В планах благоустроить и нижнюю часть парка - в рамках конкурса архитектурных проектов «Больше, чем парк».
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