В парке у Дворца творчества-Мемориал появились новые скамейки

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«Ребята стали собирать деньги, попросили меня в этом помочь. Мы писали знакомым, делали это не публично. За пару дней собрали более 100 тысяч рублей и установили еще 30 скамеек».

«Они такие удобные и сидеть хорошо».

В планах благоустроить и нижнюю часть парка - в рамках конкурса архитектурных проектов «Больше, чем парк».

В парке у Дворца пионеров появились новые скамейки и урны. В благоустройстве парка приняли участие более ста кировчан.Этот парк всегда пользовался у кировчан популярностью: тут большая территория - есть, где погулять, позаниматься спортом на свежем воздухе. А вот посидеть негде. По периметру не было ни одной скамейки. В прошлом году активисты группы "Красивый Киров" решили исправить ситуацию. Так в парке появились первые 11 новых скамеек. В 2017 работы продолжились.Кроме скамеек появились и новые урны. Благоустраивали парк неравнодушные кировчане, чаще всего именно те, что пожертвовали деньги. Они сами собирали скамейки и устанавливали их по территории. Все работы были заранее согласованы с директором Дворца пионеров. Теперь в парке стало больше отдыхающих и довольных детей.