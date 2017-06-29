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Игорь Васильев побывал с рабочей поездкой в Оричевском районе

Сегодня, 17:39 | Просмотров: 87 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Игорь Васильев побывал с рабочей поездкой в Оричевском районе. В ходе визита состоялся осмотр объектов социальной инфраструктуры посёлков Мирный и Оричи, а также встреча с местным активом и жителями района.

Каждый визит в районы области это выездное заседание правительства, большая рабочая поездка, в которой принимает участие целый ряд заместителей по отраслевым блокам.

В поселке Мирный глава региона посетил культурно-спортивный комплекс, состоящий из двух зданий: Дома культуры и спортивного зала. Помещения ДК были отремонтированы в рамках проекта поддержки местных инициатив. На капитальный ремонт здания было потрачено почти два миллиона рублей. После посещения Дома культуры глава региона отправился в администрацию поселка, где провёл встречу с активом Мирнинского городского поселения. В ходе беседы глава региона отметил, что часто ездит по районам области и везде на обсуждение поднимаются темы образования и здравоохранения, промышленности и ремонта дорог, так как это самые животрепещущие вопросы для населения.

Игорь Васильев побывал с рабочей поездкой в Оричевском районеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мое мнение такое, что любому человеку нужна работа, заработная плата, учеба для детей, возможность получить медицинское обслуживание. После работы надо отдохнуть обязательно и приехать по хорошей дороге».
 
За долгие годы люди привыкли, что слово «оптимизация» означает закрытие, увольнение, сокращение. Теперь всё важное для региона, что каким-то образом отдавалось в частные руки, возвращается государству. Скорая помощь - снова государственная. В Оричах глава региона посетил Оричевскую центральную районную больницу, где успешно реализуются принципы «Бережливой поликлиники». В структуру ЦРБ входят 7 амбулаторий и 13 фельдшерско-акушерских пунктов. К больнице прикреплено почти 30 тысяч человек.
 
 
В этом году каждой без исключения ЦРБ финансирование увеличено на 12-16%. Оричевской ЦРБ в этом году добавлено 18 млн. рублей. Это деньги и для ремонта, и для приёма новых специалистов, и для закупки оборудования. Кроме этого, в области восстанавливается государственная служба гемодиализа, санитарная авиация, которая начнёт работу в области с конца августа-сентября. Вертолёты будут перевозить «тяжёлых» пациентов, возле каждой ЦРБ сделают вертолётную площадку. Что касается ремонта дорог, то в этом году Оричевскому району на данные цели из средств бюджета предусмотрено выделить 3 млн. рублей.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня очень много говорили о том, что есть много вопросов с обеспечением медицинскими кадрами, учителей, расширение областного заказа и здесь мы нашли взаимопонимание. Формируем программу увеличения бюджетных мест в опорном вузе. Сегодня мы достаточно времени посвятили расселению из ветхого и аварийного жилья, мы провели несколько встреч с конкретными людьми».

Игорь Васильев посетил и Комплексный центр социального обслуживания населения. Оричевский центр обслуживает порядка 5000 человек, в том числе около 300 инвалидов и пожилых граждан – на дому. В июле 2017 года на его базе будет создан межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения, в который войдёт и Верхошижемский центр.


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