Игорь Васильев побывал с рабочей поездкой в Оричевском районе
Сегодня, 17:39 | Просмотров: 87 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Каждый визит в районы области это выездное заседание правительства, большая рабочая поездка, в которой принимает участие целый ряд заместителей по отраслевым блокам.
В поселке Мирный глава региона посетил культурно-спортивный комплекс, состоящий из двух зданий: Дома культуры и спортивного зала. Помещения ДК были отремонтированы в рамках проекта поддержки местных инициатив. На капитальный ремонт здания было потрачено почти два миллиона рублей. После посещения Дома культуры глава региона отправился в администрацию поселка, где провёл встречу с активом Мирнинского городского поселения. В ходе беседы глава региона отметил, что часто ездит по районам области и везде на обсуждение поднимаются темы образования и здравоохранения, промышленности и ремонта дорог, так как это самые животрепещущие вопросы для населения.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мое мнение такое, что любому человеку нужна работа, заработная плата, учеба для детей, возможность получить медицинское обслуживание. После работы надо отдохнуть обязательно и приехать по хорошей дороге».
За долгие годы люди привыкли, что слово «оптимизация» означает закрытие, увольнение, сокращение. Теперь всё важное для региона, что каким-то образом отдавалось в частные руки, возвращается государству. Скорая помощь - снова государственная. В Оричах глава региона посетил Оричевскую центральную районную больницу, где успешно реализуются принципы «Бережливой поликлиники». В структуру ЦРБ входят 7 амбулаторий и 13 фельдшерско-акушерских пунктов. К больнице прикреплено почти 30 тысяч человек.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня очень много говорили о том, что есть много вопросов с обеспечением медицинскими кадрами, учителей, расширение областного заказа и здесь мы нашли взаимопонимание. Формируем программу увеличения бюджетных мест в опорном вузе. Сегодня мы достаточно времени посвятили расселению из ветхого и аварийного жилья, мы провели несколько встреч с конкретными людьми».
Игорь Васильев посетил и Комплексный центр социального обслуживания населения. Оричевский центр обслуживает порядка 5000 человек, в том числе около 300 инвалидов и пожилых граждан – на дому. В июле 2017 года на его базе будет создан межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения, в который войдёт и Верхошижемский центр.
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