Кировчане готовятся к празднованию Дня семьи
Вчера, 17:39 | Просмотров: 135 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Когда погода не помеха. Город активно готовится к празднованию светлого праздника памяти святых Петра и Февронии Муромских - Дню семьи, любви и верности».
2017-й - год юбилейный. Ровно 10 лет назад День семьи, любви и верности стал Всероссийским праздником. А памятник святым благоверным князю Петру и княгине Февронии Муромским был установлен в Кирове в 2012 году. И с тех пор он стал популярной у кировчан достопримечательностью. Сюда часто приходят и свадебные пары, и уже пожилые супруги.
ВЯЧЕСЛАВ СИМАКОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Эта скульптурная композиция была установлена 16 по счету в РФ. Она востребована парами молодыми, так и пожилыми».
Сейчас подрядная организация, которая занимается содержанием Набережной Грина и Александровского сада, приводит памятник в надлежащий вид, затем перейдут к благоустройству парка. Именно здесь, в Александровском саду, пройдет большой семейный праздник. На главной сцене сада состоится чествование лучших семей города, которые прожили вместе не один десяток лет. Семьи-юбиляры будут отмечены памятными подарками.
МАРИНА ИСУПОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Очень много будет конкурсов, связанных с ромашкой - символом праздника. То есть с 12-17 люди могут приходить сюда и скучно точно не будет».
Также в парке Кирова с одиннадцати часов откроется праздник "Все начинается с любви". Семьи и влюблённые пары, пришедшие в парк, смогут увидеть выступление танцевальных и песенных коллективов, услышать самые романтичные вокальные композиции и принять участие в семейных состязаниях. Более подробная программа праздника есть на сайте управления культуры администрации города Кирова.
http://www.culture.admkirov.ru
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