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Новости / Общество

В Кировской области завершилось голосование на выборах.

Вчера, 20:00 | Просмотров: 1312 | Версия для печати
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В целом в регионах ПФО к 18 часам явка на выборах губернаторов составила от 27 до 71%.
 
В Кировской области, по данным ГАС Выборы, на 18 часов проголосовали 27,18% избирателей. Самую высокую явку показали: Унинский район - 54,60% Даровской - 48.87%, ЗАТО Первомайский - 46,93%.
 
В Кирове на выборах депутатов городской думы на 18 часов явка составила 20,04%.
 
Пресс-центр городской избирательной комиссии подтвердил факт технической опечатки в одной из партий бюллетеней. При изготовлении избирательных бюллетеней по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 1 на выборах депутатов Кировской городской Думы шестого созыва ООО «Кировская областная типография» в результате технического сбоя была допущена техническая опечатка в заголовке бюллетеня (двойная буква «д» в слове «для»). Опечатка допущена во всем тираже.
 
По информации пресс-центра, данная опечатка не влияет на выражение и определение действительной воли избирателей и результаты выборов.
 
Также в городском избиркоме опровергли информацию, опубликованная в некоторых СМИ, о наличии поддельных избирательных бюллетеней.


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