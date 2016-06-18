Погибший в Сирии генерал Валерий Асапов был родом из Кировской области.

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По официальным данным МО РФ, распространённым 24 сентября 2017 года по СМИ, генерал-лейтенант Асапов получил смертельное ранение от разрыва миномётного снаряда во время сражения за Дайр-эз-Заур.

Асапов выполнял в Сирии обязанности старшего группы российских военных советников, занимаясь оказанием помощи сирийским командирам в управлении операцией по освобождению Дайр-эз-Заура. По сведениям масс-медиа, генерал находился прямо на передовой. Мина точной наводкой попала в командный пункт, где находился Асапов. Генерал посмертно представлен к ордену Мужества.

Биография:

Валерий Григорьевич Асапов родился 1 января 1966 года в городе Малмыж Кировской области, в семье рабочего и стал старшим своих трёх братьев. После окончания средней школы, в 1983 году подал документы в Рязанское высшее военное командное училище ВДВ, но несмотря на пятибалльный аттестат и успешную сдачу вступительных экзаменов не смог в него поступить с первой попытки ввиду конкурса в 19 человек на место. Асапову пришлось выдержать дополнительные испытания в рязанских лесах, и в итоге он был зачислен в училище дополнительным приказом. В 1987 году окончил училище с отличием.

Первым местом службы стала базирующаяся в Пскове 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, в 104-м парашютно-десантном полку которой он за десять лет прошёл путь от командира взвода до командира батальона. В 1992—1993 годах служил в Южной Осетии. В январе 1995 года в должности начальника штаба батальона и звании майора был командирован в Чечню. Во время боёв за Грозный получил тяжелое огнестрельное ранение. Был целый год прикован к постели и перенёс четыре операции в госпиталях. Полностью выздоровел, но небольшая хромота осталась на всю жизнь. В 1997 году поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе и окончив её с отличием.

В 2000 году был назначен заместителем командира 345-го отдельного парашютно-десантного полка в составе миротворческих сил в Абхазии, а в 2001 году в звании подполковника стал командиром 10-го парашютно-десантного полка. В 2001 году вывел своё подразделение из базы в Гудауте с территории Грузии, а в 2002 году возглавил группу, десантировавшуюся в Кодорское ущелье. В 2007 году был переведён из ВДВ в Сухопутные войска и стал командиром 18-й пулемётно-артиллерийской дивизии Дальневосточного военного округа, дислоцирующейся на Курильских островах.

В 2010—2011 годах был слушателем Военной академии Генерального штаба, которую окончил с отличием. В 2011 году был назначен командиром 37-й отдельной мотострелковой бригады, входящей в состав 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа, которая дислоцируюется в Бурятии и Забайкальском крае. В феврале 2013 года стал заместителем командующего 5-й армией Восточного военного округа.

В январе 2014 года стал командующим 68-го армейского корпуса, базирующегося в Южно-Сахалинске. С августа 2016 года занимал пост командира 5-й армии.

По предварительной информации, генерал Асапов будет похоронен в Москве 27 сентября после панихиды в Храме Покрова Пресвятой Богородицы.

по информации ru.wikipedia.org, фото rg.ru