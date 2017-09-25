Россия простилась с генералом Асаповым

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Сегодня в Подмосковье, на мемориальном воинском кладбище, прошли похороны генерала Асапова. Командующий 5-й армии Восточного военного округа погиб во время боевых действий в Сирии. Своего героя-земляка сегодня вспоминали и на малой родине - в селе Калинино Малмыжского района.Валерий Асапов родился первого января 1966 года в селе Калинино Малмыжского района. Он стал первенцем в семье рабочего и впоследствии старшим для своих трех братьев. Еще в детстве взял себе девиз по жизни: "Если быть, то быть лучшим". Стать военным была его заветная мечта.Окончив среднюю школу, подал документы в Рязанское высшее командное училище воздушно-десантных войск, но, несмотря на пятибалльный аттестат и успешную сдачу вступительных экзаменов не смог в него поступить в виду очень большого конкурса. Но Асапов не сдался. Выдержав испытание "партизанщиной" в рязанских лесах дополнительным приказом все же был зачислен в училище.Окончив училище с отличием Валерий Асапов начал карьеру военного. Первым местом службы стал Псков, 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия. За десять лет он прошел путь от командира взвода до командира батальона.Где бы ни служил, в его подразделениях и частях всегда была дисциплина и порядок. Генерала уважали все: от офицера до солдата. Про таких командиров как Асапов говорят просто - "батя".В 2000-м Асапов с отличием окончил Военную академию имени Фрунзе. Через десять лет стал слушателем Военной академии Генерального штаба, которую тоже окончил с отличием.В июне 2016 года ему присвоили звание генерал- лейтенанта. Асапов никогда не забывал свое родное село. Вот и нынче летом ему удалось приехать, встретиться с друзьями, учителями и школьниками.Генерал Асапов получил смертельное ранение от разрыва минометного снаряда во время сражения за сирийский город Дайр-эз-Заур. Его похоронят в Москве. Но память о нем будет жить и на родной земле. Школа в селе Калинино, в которой Асапов учился, будет носить имя земляка-героя.