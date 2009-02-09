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Кировчане отметили Всемирный день туризма. Самым ярким событием стал флешмоб "Приглашаем в город Киров".Это - ключевая идея прошедшего на набережной Грина Флешмоба. Кировские активисты устроили акцию, направленную на привлечение туристов в наш город.Десятки молодых людей - студенты, школьники, волонтеры под руководством представителей администрации города и наставников из своих учебных заведений ровно в 4 часа вечера записали видео-обращение, которое впоследствии разместят в сети интернет.На Вятке рады туристам любого возраста, однако акция рассчитана изначально на молодое поколение путешественников. Распространять видео будут во всех социальных сетях с хэштегом Киров приглашает.Помимо самого флешмоба, организаторы провели и посвящение в волонтеры. Участники произнесли клятву, и получили волонтерские книжки.