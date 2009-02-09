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Кировчане отметили Всемирный день туризма

Сегодня, 11:04 | Просмотров: 138 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Кировчане отметили Всемирный день туризма. Самым ярким событием стал флешмоб "Приглашаем в город Киров".

- Мы обращаемся к нашим гостям, приезжайте к нам, прилетайте к нам.

Это - ключевая идея прошедшего на набережной Грина Флешмоба. Кировские активисты устроили акцию, направленную на привлечение туристов в наш город.

Кировчане отметили Всемирный день туризмаПОЛИНА КРЕМЛЕВА, УЧАСТНИЦА ФЛЕШМОБА:
«Мы хотим, чтобы больше людей приезжали в наш город, чтобы они видели какие у нас тут красивые улицы и интересно все очень, и сколько много развлечений, и какие у нас тут дружелюбные люди».

Десятки молодых людей - студенты, школьники, волонтеры под руководством представителей администрации города и наставников из своих учебных заведений ровно в 4 часа вечера записали видео-обращение, которое впоследствии разместят в сети интернет.

Кировчане отметили Всемирный день туризмаЕКАТЕРИНА ШИЛЯЕВА, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Это наша совместная идея, идея педагогов, управления по делам молодежи и спорта Администрации города Кирова, ну и непосильный труд вообще всех желающих, всех неравнодушных людей к городу».

На Вятке рады туристам любого возраста, однако акция рассчитана изначально на молодое поколение путешественников. Распространять видео будут во всех социальных сетях с хэштегом Киров приглашает.

Кировчане отметили Всемирный день туризмаЕЛЕНА ЗОТОВА, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ УПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Флешмоб потому что это интересно для молодежи, это их активизирует и социализирует. А почему здесь? По-моему это самое интересное и самое популярное место среди гостей города и среди самих кировчан».

Помимо самого флешмоба, организаторы провели и посвящение в волонтеры. Участники произнесли клятву, и получили волонтерские книжки.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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