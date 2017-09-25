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Депутатам Заксобрания представили обновлённый состав областного правительства

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 146 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Депутатам Заксобрания представили обновлённый состав областного правительства. Все предложенные кандидатуры большинством голосов были согласованы и одобрены.

Члены правительства избавляются от приставки "и.о." Заксобрание области утвердило новый состав руководства региона. Губернатор лично представил свою команду. Игорь Васильев отметил, что нового состава он ожидает эффективной работы.

- На должности приходят высокопрофессиональные люди с большим опытом работы, в том числе и в органах федеральной власти.

В должности первого заместителя председателя правительства области утверждён Александр Чурин. Коренной кировчанин ранее занимал ряд руководящих должностей, в частности, руководил заводом "Сельмаш". Уроженец Петербурга Алексей Коробов - это новое лицо для Вятской политики. Он будет курировать вопросы региона, требующие решения на федеральном уровне. Должность зампреда по кадровой и внутренней политике региона получил Андрей Плитко. Выпускник Высшей школы КГБ СССР и Северо-Западной академии госслужбы ранее. Свои должности сохранили Дмитрий Курдюмов, Алексей Котлячков, Максим Кочетков и Илья Шульгин. Депутаты заксобрания так же утвердили руководителя областного Минфина, им стала Лариса Маковеева, и Артёма Сурженко на пост министра государственного имущества региона. Отметим, депутаты поддержали кандидатуры, представленные губернатором. "За" проголосовали подавляющее число народных избранников.

Депутатам Заксобрания представили обновлённый состав областного правительстваВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если посмотреть их служебные характеристики - образование прохождение их карьерной службы, видно, что люди занимались, и занимались предметно теми вопросами, за которые они будут отвечать в правительстве».

Глава региона в ходе своего выступления поблагодарил прежний состав правительства за усердный труд на благо Кировской области. Отметим, что это только первая волна назначений. Теперь губернатор и новые зампреды должны сформировать кабинет министров.

Депутатам Заксобрания представили обновлённый состав областного правительстваИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Часть министров требуют согласования с федеральными органами исполнительной власти, например, с Минприроды, министерством образования, министерством транспорта, здесь будет происходить вторая волна после согласования кандидатур. Думаю, что будут работать люди, зарекомендовавшие себя в течение этого года. И, второе, нам нужно применить практику подбора людей, в том числе и на конкурсной основе».

Депутаты заксобрания уже обозначили первостепенные задачи для нового правительства. Необходимо заняться главным финансовым документом области.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день эти люди могут на полном основании, согласно указам губернатора работать над формированием бюджета. Для нас это очень важно, потому что девятого октября мы будем проводить публичные чтения по бюджету, а 26-го октября уже будет первое чтение бюджета на сессии законодательного собрания».
 
 
Губернатор поблагодарил депутатов за поддержку. Игорь Васильев назвал совместную работу правительства и заксобрания конструктивной и эффективной.
 
 
Отметим, в ходе встречи депутаты ОЗС рассмотрели 20 вопросов. В ходе встречи депутаты избрали третьего зампреда заксобрания, а так же рассмотрели вопросы, касающиеся социальных выплат, защиты прав дольщиков, и ряд других вопросов.


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