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«На сегодняшний день эти люди могут на полном основании, согласно указам губернатора работать над формированием бюджета. Для нас это очень важно, потому что девятого октября мы будем проводить публичные чтения по бюджету, а 26-го октября уже будет первое чтение бюджета на сессии законодательного собрания».

Губернатор поблагодарил депутатов за поддержку. Игорь Васильев назвал совместную работу правительства и заксобрания конструктивной и эффективной.

Депутатам Заксобрания представили обновлённый состав областного правительства. Все предложенные кандидатуры большинством голосов были согласованы и одобрены.Члены правительства избавляются от приставки "и.о." Заксобрание области утвердило новый состав руководства региона. Губернатор лично представил свою команду. Игорь Васильев отметил, что нового состава он ожидает эффективной работы.В должности первого заместителя председателя правительства области утверждён Александр Чурин. Коренной кировчанин ранее занимал ряд руководящих должностей, в частности, руководил заводом "Сельмаш". Уроженец Петербурга Алексей Коробов - это новое лицо для Вятской политики. Он будет курировать вопросы региона, требующие решения на федеральном уровне. Должность зампреда по кадровой и внутренней политике региона получил Андрей Плитко. Выпускник Высшей школы КГБ СССР и Северо-Западной академии госслужбы ранее. Свои должности сохранили Дмитрий Курдюмов, Алексей Котлячков, Максим Кочетков и Илья Шульгин. Депутаты заксобрания так же утвердили руководителя областного Минфина, им стала Лариса Маковеева, и Артёма Сурженко на пост министра государственного имущества региона. Отметим, депутаты поддержали кандидатуры, представленные губернатором. "За" проголосовали подавляющее число народных избранников.Глава региона в ходе своего выступления поблагодарил прежний состав правительства за усердный труд на благо Кировской области. Отметим, что это только первая волна назначений. Теперь губернатор и новые зампреды должны сформировать кабинет министров.Депутаты заксобрания уже обозначили первостепенные задачи для нового правительства. Необходимо заняться главным финансовым документом области.Отметим, в ходе встречи депутаты ОЗС рассмотрели 20 вопросов. В ходе встречи депутаты избрали третьего зампреда заксобрания, а так же рассмотрели вопросы, касающиеся социальных выплат, защиты прав дольщиков, и ряд других вопросов.