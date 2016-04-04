День туризма для инвалидов
Сегодня, 17:52 | Просмотров: 118 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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- Это рюкзак, он пустой, давайте вспомним, что нужно положить в первую очередь.
Туристический рюкзак - важная вещь для любителей путешествовать. В нем находится все, что необходимо человеку в пути. Для удобства в первую очередь кладется коврик, он создает каркас. Далее укладывается спальник, теплые вещи, еда. Не лишним будет перед походом научиться завязывать туристический узел - такой навык незаменим на труднопроходимой местности.
- Два раза обматываем, теперь в петельку и получается туристический узел восьмерка.
Этот мастер-класс в Центре туризма особенный. Его слушатели - молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня они научились не только собираться в поход, но и отличать съедобные ягоды и грибы.
- Это не грибы, это поганка. Нет, это груздь.
АННА ЖОЛОБОВА:
«Я была в Русском Туреке, я там отдыхала, ходила на пляж, мы собирали клубнику, кедровые шишки, мне это очень нравилось. Я хочу съездить в Японию - это главная мечта у меня».
Международный день туризма в этом году проходил под девизом "Туризм доступен каждому". В рамках федеральной программы "Доступная среда" в Кирове в этот день многогранный мир туризма открывали людям с ограниченными возможностями. На Театральной площади инвалидов ждал автобус. После того, как все заняли свои места, началась экскурсия по городу.
АНТОН КАСАНОВ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ТУРИЗМА ВЯТГУ:
«Очень рад вас видеть. Сегодня у нас большой праздник - международный день туризма и наш опорный ВУЗ проводит вот такое мероприятие».
Оказывается, историческая часть Кирова хранит немало тайн. Их уже несколько лет изучает историк и экскурсовод Антон Касанов. Так, жизнь в Вятке была не такой уж и спокойной, в начале 20-го века город взбудоражила новость о покушении на губернатора.
- Губернатор ехал с молебна и вдруг из-за угла выскочил молодой гимназист и кинул в него бомбу, но бомба не взорвалась - Левицкий был криворукий.
Для многих эта экскурсия была не первой. Несмотря на физические ограничения эти люди не сидят дома, стараются выезжать, в том числе и за пределы Кировской области.
АЛЕКСЕЙ И ЛЮДМИЛА КОСЬЯНОВЫ, ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЛУЧ":
«Очень хотели в Питер и в итоге сплотили группу, и мы съездили. Неделя отдыха была отличная, превосходная! И так дальше, пошло-поехало. Питер, Нижний, из Нижнего до Волгограда, до Казани и на Байкал».
Алексей и Людмила поженились несколько лет назад, растят маленькую дочку. Супруги организовали немало поездок для людей с инвалидностью, в том числе для инвалидов-колясочников. Сейчас их эстафету перехватили другие члены общественного объединения "Луч". Активно этой темой занимается и Вятский госуниверситет. Принцип инклюзии ВУЗ развивает как в области туризма, так и непосредственно в сфере образования.
КОНСТАНТИН БАЖИН, ПРОРЕКТОР ПО ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЯТГУ:
«Министерство образования и науки РФ на днях объявило результаты конкурсного отбора и наш ВУЗ стал одним из 16-ти ресурсных центров, которые созданы по стране для развития инклюзивного образования. В зону влияния вошла не только Кировская область, но и еще несколько регионов, где мы будем курировать тему инклюзивного обучения».
АНТОН КАСАНОВ, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ТУРИЗМА ВЯТГУ:
«Слабослышащие имеют отношение к приходу Царево-Константиновской церкви, они ходят сюда на службу. Мы решили сделать экскурсию по окрестностям, здесь много достопримечательностей, погуляем».
Программа "Доступная среда" в сфере туризма продолжит свое развитие. Вятский опорный университет сейчас проводит ряд исследований по степени доступности объектов культуры и туризма. В планах разработать интерактивную карту на сайте центра развития туризма, где каждый объект будет помечен по степени доступности для инвалидов.
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