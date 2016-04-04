День туризма для инвалидов

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- Это не грибы, это поганка. Нет, это груздь.

«Министерство образования и науки РФ на днях объявило результаты конкурсного отбора и наш ВУЗ стал одним из 16-ти ресурсных центров, которые созданы по стране для развития инклюзивного образования. В зону влияния вошла не только Кировская область, но и еще несколько регионов, где мы будем курировать тему инклюзивного обучения».

Туризм доступен каждому - под таким девизом в Кирове прошел международный День туризма. Для людей с ограниченными возможностями организовали экскурсии по городу, лекции и мастер-классы. Как инвалидам расширить свои туристические возможности?Туристический рюкзак - важная вещь для любителей путешествовать. В нем находится все, что необходимо человеку в пути. Для удобства в первую очередь кладется коврик, он создает каркас. Далее укладывается спальник, теплые вещи, еда. Не лишним будет перед походом научиться завязывать туристический узел - такой навык незаменим на труднопроходимой местности.Этот мастер-класс в Центре туризма особенный. Его слушатели - молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня они научились не только собираться в поход, но и отличать съедобные ягоды и грибы.Цель таких встреч - расширить кругозор молодых инвалидов, открыть для них новые возможности, например, возможность путешествовать. Анна Жолобова мечтает посмотреть мир. У девушки уже есть небольшой туристический опыт - поездка в Уржумский район.Международный день туризма в этом году проходил под девизом "Туризм доступен каждому". В рамках федеральной программы "Доступная среда" в Кирове в этот день многогранный мир туризма открывали людям с ограниченными возможностями. На Театральной площади инвалидов ждал автобус. После того, как все заняли свои места, началась экскурсия по городу.Оказывается, историческая часть Кирова хранит немало тайн. Их уже несколько лет изучает историк и экскурсовод Антон Касанов. Так, жизнь в Вятке была не такой уж и спокойной, в начале 20-го века город взбудоражила новость о покушении на губернатора.Для многих эта экскурсия была не первой. Несмотря на физические ограничения эти люди не сидят дома, стараются выезжать, в том числе и за пределы Кировской области.Алексей и Людмила поженились несколько лет назад, растят маленькую дочку. Супруги организовали немало поездок для людей с инвалидностью, в том числе для инвалидов-колясочников. Сейчас их эстафету перехватили другие члены общественного объединения "Луч". Активно этой темой занимается и Вятский госуниверситет. Принцип инклюзии ВУЗ развивает как в области туризма, так и непосредственно в сфере образования.День туризма завершился пешей экскурсией для слабослышащих. Экскурсоводу впервые помогал сурдопереводчик. Местом встречи была выбрана Царево-Константиновская церковь и это не случайно.Программа "Доступная среда" в сфере туризма продолжит свое развитие. Вятский опорный университет сейчас проводит ряд исследований по степени доступности объектов культуры и туризма. В планах разработать интерактивную карту на сайте центра развития туризма, где каждый объект будет помечен по степени доступности для инвалидов.