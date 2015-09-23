Кировчане - в финале всероссийской премии «Russian Event Awards»

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Десять туристических проектов Кировской области вышли во всероссийский финал национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2017 года.В Казани состоялся региональный конкурс национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов. На него был подан 191 проект из 17 регионов страны.От Кировской области участниками состязания стали 11 проектов, 10 из которых вышли в финал и будут соревноваться с лучшими событийными проектами страны.Как сообщили в министерстве культуры Кировской области, первое место в номинации «Лучшее туристическое событие, посвящённое Году экологии», завоевал VI международный фестиваль «Сказочные игры на Вятке».Лучшим среди региональных туристско-информационных центров стал «Центр развития туризма Кировской области», а международный фестиваль шляп «Карнавал цвета» из Вятских Полян занял первое место в номинации «Театрализованные шоу и карнавалы».Среди детских туристических событий лучшим стал первый ежегодный семейный фестиваль «Вятские лучники» (праздник в «Усадьбе Ивана Царевича»).Также среди финалистов различных номинаций - фестиваль «Дни романтики на Вятке», VIII ежегодный байк-рок фестиваль «Взлётная полоса», «Юркин парк», межрегиональный фестиваль народных художественных промыслов «Кладовая ремёсел», благотворительный полумарафон «Вятские холмы-2017».В дополнительный список финалистов, приглашённых в общенациональный финал, был включён 6-й межрегиональный фестиваль «Рыцарский турнир на Вятке».Проекты, которые по результатам регионального конкурса Национальной премии Russian Event Awards Приволжского и Уральского федеральных округов получили призовые места, а также проекты из дополнительного списка, приглашенные в финал, получают право на участие в общенациональном финале, который пройдет 28-29 октября в Липецке. Лауреатам премии Russian Event Awards будет присвоен статус «Национальное событие» Национального календаря событий.