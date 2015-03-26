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Конференция УФСИН об адаптации бывших заключенных в обществе

Сегодня, 11:54 | Просмотров: 94 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Как помочь бывшим заключенным адаптироваться в обществе. Эту тему обсуждают в Кирове участники Всероссийской научно-практической конференции ФСИН. По статистике, за последнее десятилетие количество рецидивов выросло вдвое. Основная причина, как показал опрос осужденных, - это отсутствие работы.
 
 
В первом полугодии вышли на свободу больше тысячи трехсот человек, и только 67 из них были трудоустроены через центры занятости. Одна из главных причин - отсутствие нормативно-правовых актов, устанавливающих квоту на рабочие места для бывших заключенных. Эту проблему могла бы решить соответствующая региональная программа.

Конференция УФСИН об адаптации бывших заключенных в обществеВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть опробованный метод, неплохой опыт - в Красноярске содержат реабилитационный центр, на деньги властей, и это все окупается, потому что рецидив тех, кто прошел через этот центр в 5 раз ниже, чем у тех, кто не прошел, мы хотим идти дальше, хотим предложить администрации, чтобы наши освобождающиеся не просто адаптировались, чтоб они работали».

Во многом в рецидивах виноваты и сами заключенные.
17% опрошенных вообще не планируют искать работу после освобождения, почти половина надеется, что все проблемы помогут решать родственники. И главная цель научно-практической конференции -
выработать конкретные предложения по успешной адаптации осужденных в обществе и снижению криминального фона в регионе.

Конференция УФСИН об адаптации бывших заключенных в обществеВАСИЛИЙ ПАНКРАТОВ, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ФСИН РОССИИ:
«В формате круглых столов, пленарного заседания принимает участие профессорско-преподавательский состав нашего института и представители из 60 регионов РФ, которые проходят службу в УИС».

Отметим, что в регионе сейчас существует лишь одно государственное учреждение, которое принимает бывших заключенных. Участники форума предложили оказывать поддержку и некоммерческим организациям, готовым помогать освободившимся.


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