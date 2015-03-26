Конференция УФСИН об адаптации бывших заключенных в обществе

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Как помочь бывшим заключенным адаптироваться в обществе. Эту тему обсуждают в Кирове участники Всероссийской научно-практической конференции ФСИН. По статистике, за последнее десятилетие количество рецидивов выросло вдвое. Основная причина, как показал опрос осужденных, - это отсутствие работы.В первом полугодии вышли на свободу больше тысячи трехсот человек, и только 67 из них были трудоустроены через центры занятости. Одна из главных причин - отсутствие нормативно-правовых актов, устанавливающих квоту на рабочие места для бывших заключенных. Эту проблему могла бы решить соответствующая региональная программа.Во многом в рецидивах виноваты и сами заключенные.17% опрошенных вообще не планируют искать работу после освобождения, почти половина надеется, что все проблемы помогут решать родственники. И главная цель научно-практической конференции -выработать конкретные предложения по успешной адаптации осужденных в обществе и снижению криминального фона в регионе.Отметим, что в регионе сейчас существует лишь одно государственное учреждение, которое принимает бывших заключенных. Участники форума предложили оказывать поддержку и некоммерческим организациям, готовым помогать освободившимся.