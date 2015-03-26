Конференция УФСИН об адаптации бывших заключенных в обществе
Сегодня, 11:54 | Просмотров: 94 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
ВЛАДИМИР НИКИТЕЕВ, НАЧАЛЬНИК УФСИН РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Есть опробованный метод, неплохой опыт - в Красноярске содержат реабилитационный центр, на деньги властей, и это все окупается, потому что рецидив тех, кто прошел через этот центр в 5 раз ниже, чем у тех, кто не прошел, мы хотим идти дальше, хотим предложить администрации, чтобы наши освобождающиеся не просто адаптировались, чтоб они работали».
Во многом в рецидивах виноваты и сами заключенные.
17% опрошенных вообще не планируют искать работу после освобождения, почти половина надеется, что все проблемы помогут решать родственники. И главная цель научно-практической конференции -
выработать конкретные предложения по успешной адаптации осужденных в обществе и снижению криминального фона в регионе.
ВАСИЛИЙ ПАНКРАТОВ, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ФСИН РОССИИ:
«В формате круглых столов, пленарного заседания принимает участие профессорско-преподавательский состав нашего института и представители из 60 регионов РФ, которые проходят службу в УИС».
Отметим, что в регионе сейчас существует лишь одно государственное учреждение, которое принимает бывших заключенных. Участники форума предложили оказывать поддержку и некоммерческим организациям, готовым помогать освободившимся.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
28.11.2008
Итоги научно-практической конференции "Межведомственный подход к работе с семьями и детьми групп риска"
Популярные новости
15.10.2017
Один из полицейских, сбитых ночью на перекрестке Московской и Производственной, скончался в реанимации.
14.10.2017
Для родных и близких пострадавших во время ЧП в Уржумском районе организовали "горячую линию" (ВИДЕО).
13.10.2017