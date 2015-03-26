Священник из Верхнекамского района стал лауреатом Бунинской премии

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С неба первый снег идет.

«Вдруг у него дар открылся, как у ночного цветка, этот человек во тьме ходил, а потом вдруг раз, попал на свет, почувствовал день, в церковь стал ходить. Без него бы церковь так расписана не была».

Священник Леонид Сафронов из Верхнекамского района стал лауреатом Бунинской премии. В гостях у настоятеля Свято-Никольской церкви в поселке Рудничном побывала наша съемочная группа.Писать стихи Леонид Сафронов начал еще в школе. В Союз писателей его приняли в 1989-м, на Всесоюзном совещании молодых литераторов, единственного по рукописи. По условиям же необходимо было наличие двух изданных книг. Тогда же Николай Старшинов написал о творчестве Сафронова: «Поэт сумел лишний раз доказать, сколько ещё возможностей таится в русском классическом стихе".В этом году отец Леонид стал лауреатом Международной Бунинской премии. В экспертном заключении ведущих литературоведов страны отмечено: "Его произведения просты, как любое творенье Любви, и, неизмеримо сложны. Любой стих - проповедь священника, переданная в мелодике русского стиха, в них - только простота и красота народной души, стремящейся к Богу".Богата образными сравнениями и повседневная речь священника. Отец Леонид рассказывает о заключенном, который писал иконы для Свято-Никольского храма в Рудничном.Сейчас Свято-Никольский храм ждет обновление иконостаса, и помогать священнику, который окормляет несколько церквей исправительных колоний региона, будут бывшие заключенные, пришедшие к Богу.