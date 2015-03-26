Священник из Верхнекамского района стал лауреатом Бунинской премии
Сегодня, 17:41 | Просмотров: 53 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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На пушистых белых лапах
Тихо, мягко, будто кот,
На земли молочный запах
С неба первый снег идет.
ПРОТОИЕРЕЙ ЛЕОНИД САФРОНОВ, НАСТОЯТЕЛЬ НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ:
«В поэзии чуть мера вышла, и все, гениальность - это есть мера, талант - это мера, мера, данная богом, отмерять - ни больше, ни меньше, как говорят - сто раз отмерь, одни отрежь, так и в творчестве - сто раз напиши, и один раз напишется. Через труд большой, надо трудиться и идти навстречу, а творчество не идет навстречу, просто сидит там где-то и ждет тебя».
В этом году отец Леонид стал лауреатом Международной Бунинской премии. В экспертном заключении ведущих литературоведов страны отмечено: "Его произведения просты, как любое творенье Любви, и, неизмеримо сложны. Любой стих - проповедь священника, переданная в мелодике русского стиха, в них - только простота и красота народной души, стремящейся к Богу".
Богата образными сравнениями и повседневная речь священника. Отец Леонид рассказывает о заключенном, который писал иконы для Свято-Никольского храма в Рудничном.
ПРОТОИЕРЕЙ ЛЕОНИД САФРОНОВ, НАСТОЯТЕЛЬ НИКОЛЬСКОЙ ЦЕРКВИ:
«Вдруг у него дар открылся, как у ночного цветка, этот человек во тьме ходил, а потом вдруг раз, попал на свет, почувствовал день, в церковь стал ходить. Без него бы церковь так расписана не была».
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