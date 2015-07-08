Рейд сотрудников ГИБДД и военной автоинспекции

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«Также в отношении водителя выносится требование о необходимости устранения недостатков транспортного средства. При невыполнении действий данного требования регистрация транспортного средства аннулируется».

«Нарушения есть, мы их выявляем. Сейчас проводится акция "Автошина". За истекший период этого года, 10 месяцев, в вооруженных силах не было выявлено ни одно правонарушения связанных с установкой автомобильных шин и с износом протектора рисунка шин».

Сотрудники ГИБДД и военной автоинспекции провели сегодня рейд, главной целью которого стало предупреждение ДТП из-за технической неисправности автомобилей. Как показала проверка, водители продолжают игнорировать правила.Особое внимание было обращено на автомобили, у которых имеются изменения конструкции, не предусмотренные заводом изготовителем. Например, некоторые автовладельцы самостоятельно устанавливают в фары светодиоды, которые выполняют функцию ходовых огней. За данное нарушение грозит административный штраф. Остановленный на посту ГИБДД водитель уверял полицейских, что с такими фарами он ездит уже давно и не знал, что это является нарушением. Однако, незнание закона не освобождает от ответственности. За данное нарушение - штраф в размере 500-т рублей.Стоит отметить, что в тесном сотрудничестве с ГИБДД работает и военная автоинспекция, которая выявляет нарушения у водителей воинских частей.Перед началом зимнего периода на автомобиле необходимо поменять резину. При этом стоит обращать внимание на износ протектора. Напомним, что запрещена эксплуатация легкового автомобиля, если остаточная глубина шин составляет менее 1,6 мм, т.к. ухудшаются сцепные свойства колес с покрытием дороги. Если на автомобиле установлена шипованная резина, то по новым правилам на заднем стекле должен находиться знак "шипы". Если вы не используете шипованную резину, а так называемую "липучку", то устанавливать знак "шипы" не нужно.