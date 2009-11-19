Флеш-моб против курения в парке имени Кирова
Сегодня, 10:25 | Просмотров: 77 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня в международный день отказа от курения студенты провели акцию в поддержку здорового образа жизни. Они никого не пугали страшными последствиями курения о них и так достаточно много известно. Ребята старались показать своим отличным настроением, что без курения жизнь яркая и к тому же сладкая
ЕЛИЗАВЕТА БЕЗПАЛЬКО, УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТИВ КУРЕНИЯ:
«Мы пропагандируем здоровый образ жизни и предлагаем людям поучаствовать в акции. Обменять сигарету на конфету».
Студенты показали сценки из жизни курильщиков. Провели танцевальный флеш-моб в парке имени Кирова. И пусть их действия вряд ли заставят курильщика с многолетним стажем сразу же бросить курить. Но как минимум заставит задуматься. А вот для самих участников акции - это отличный урок.
ДАРЬЯ ГРЕБЁНКИНА, СООРГАНИЗАТОР АКЦИИ ПРОТИВ КУРЕНИЯ:
«Мы самих студентов отговорить от того, чтобы они курили. А сценки отражают то что вообще курение сказывается на социуме и на нашем отношении к людям».
Апогеем акции стало церемониальное захоронение огромной сигареты. Как знак стремление навсегда покончить с этой вредной привычкой.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!