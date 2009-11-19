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Новости / Общество

Флеш-моб против курения в парке имени Кирова

Сегодня, 10:25 | Просмотров: 77 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В день отказа от курения в парке имени Кирова студенты провели акцию в поддержку борьбы с пагубной привычкой. Сделали танцевальный флеш-моб, показали сценки и меняли сигареты на конфеты.

Сегодня в международный день отказа от курения студенты провели акцию в поддержку здорового образа жизни. Они никого не пугали страшными последствиями курения о них и так достаточно много известно. Ребята старались показать своим отличным настроением, что без курения жизнь яркая и к тому же сладкая

Флеш-моб против курения в парке имени КироваЕЛИЗАВЕТА БЕЗПАЛЬКО, УЧАСТНИК АКЦИИ ПРОТИВ КУРЕНИЯ:
«Мы пропагандируем здоровый образ жизни и предлагаем людям поучаствовать в акции. Обменять сигарету на конфету».

Студенты показали сценки из жизни курильщиков. Провели танцевальный флеш-моб в парке имени Кирова. И пусть их действия вряд ли заставят курильщика с многолетним стажем сразу же бросить курить. Но как минимум заставит задуматься. А вот для самих участников акции - это отличный урок.

Флеш-моб против курения в парке имени КироваДАРЬЯ ГРЕБЁНКИНА, СООРГАНИЗАТОР АКЦИИ ПРОТИВ КУРЕНИЯ:
«Мы самих студентов отговорить от того, чтобы они курили. А сценки отражают то что вообще курение сказывается на социуме и на нашем отношении к людям».

Апогеем акции стало церемониальное захоронение огромной сигареты. Как знак стремление навсегда покончить с этой вредной привычкой.


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