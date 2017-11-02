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Новости / Общество

В правительстве региона нашли способ, как сохранить малые сельские школы

Сегодня, 14:47 | Просмотров: 134 | Автор: Алексей Алексеев | Версия для печати
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В правительстве региона нашли способ, как сохранить малые сельские школы и улучшить качество образования в самых отдалённых учебных заведениях. Проект оказался настолько перспективным, что его будут транслировать и на другие регионы.

В правительстве региона нашли способ, как сохранить малые сельские школыАЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«С 1-го января 2018 года 29 муниципальных школ передадут на областной уровень. Они добавятся к тем 18 школам, которые с 2010 года уже выступают в роли ресурсных центров и оперативно переходят на новые федеральные стандарты».

В правительстве региона нашли способ, как сохранить малые сельские школыИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Принципиальное решение уже принято депутатами районных Дум. Специалистами министерства образования ведётся техническая работа, параллельно в министерстве  образования и науки РФ была направлена заявка о включении нашего региона в качестве пилотного в федеральный проект по передаче отдельных полномочий на уровне субъекта Российской Федерации».

Передача на областной уровень муниципальных школ связана с проблемами в малых школах, которым грозило закрытие из-за небольшого количества учеников, из-за дефицита кадров и из-за износа материально технической базы.

В правительстве региона нашли способ, как сохранить малые сельские школыОЛЬГА РЫСЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Доля сельских школ в общем количестве дневных государственных и муниципальных составляет 66% при этом в них обучаются всего 17% школьников области».

Опорные школы станут центрами по реализации образовательной политики в сфере общего образования в них будут сконцентрированы методические, кадровые и материально - технические ресурсы.  Сегодня в Киров приехала делегация центра исследований образовательной политики "Эврика" во главе с научным руководителем Александром Адамским. Кировская область была выбрана в качестве площадки для экспертного семинара для регионов ПФО.

В правительстве региона нашли способ, как сохранить малые сельские школыАЛЕКСАНДР АДАМСКИЙ, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ "ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ""ЭВРИКА":
«Традиционные достижения учащихся Кировской области, которые известны в России, которыми славится регион. И на фоне других регионов, которые имеют больший достаток, больше бюджетной обеспеченности. Это выглядит, как преимущество».

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«От Кировской области в семинаре участвуют директора местных школ, которые с 1-го января принимаются в областную собственность учителя и родители школьников».


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