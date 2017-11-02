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В правительстве региона нашли способ, как сохранить малые сельские школы и улучшить качество образования в самых отдалённых учебных заведениях. Проект оказался настолько перспективным, что его будут транслировать и на другие регионы.Передача на областной уровень муниципальных школ связана с проблемами в малых школах, которым грозило закрытие из-за небольшого количества учеников, из-за дефицита кадров и из-за износа материально технической базы.Опорные школы станут центрами по реализации образовательной политики в сфере общего образования в них будут сконцентрированы методические, кадровые и материально - технические ресурсы. Сегодня в Киров приехала делегация центра исследований образовательной политики "Эврика" во главе с научным руководителем Александром Адамским. Кировская область была выбрана в качестве площадки для экспертного семинара для регионов ПФО.