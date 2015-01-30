Сотни кировчан стали участниками тотального экзамена по ПДД

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Сотни кировчан стали участниками тотального экзамена по правилам дорожного движения. Такая масштабная проверка знаний проводилась впервые.Тотальный экзамен по Правилам дорожного движения проводится в нашем регионе впервые, и, судя по количеству желающих поверить свои знания — не в последний раз.Мероприятие активно поддержали не только представители молодежного парламента при Законодательном собрании. Проверить свои знания решились и члены правительства региона.Экзаменационный зал, рассчитанный на 200 человек, забит почти до отказа. Среди экзаменуемых студенты, представители автошкол, организаторы мероприятия, опытные водители и даже те, кто еще не получал прав управления транспортом.В билете 20 вопросов, как на традиционном экзамене в ГИБДД. Разница лишь в том, что здесь экзамен на сто процентов анонимный, и проваленный тест лишь поводом повторить правила и восполнить пробелы в собственных знаниях. Самые уверенные в себе экзаменуемые сдали заполненные бланки меньше чем через 4 минуты после начала тестирования. Эти же люди вошли в те 30%, которые экзамен сдали.А вот общие результаты, как в Кирове, так и в области, не утешительные. Около 70% участников мероприятия допустили в ответах больше двух ошибок, а значит — провалили экзамен. Управление ГИБДД по Кировской области напоминает, что большинство ДТП случаются по вине водителей, пренебрегающих правилами дорожного движения. Даже если вы сдали экзамен много лет назад — проверять себя стоит как можно чаще, любыми доступными средствами.