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Новости / Общество

Сотни кировчан стали участниками тотального экзамена по ПДД

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 118 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Сотни кировчан стали участниками тотального экзамена по правилам дорожного движения. Такая масштабная проверка знаний проводилась впервые.
 
 
Тотальный экзамен по Правилам дорожного движения проводится в нашем регионе впервые, и, судя по количеству желающих поверить свои знания — не в последний раз.

Сотни кировчан стали участниками тотального экзамена по ПДДМАРИЯ ШИЛЯЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Цель этого мероприятия проверить знания ПДД, повторить эти знания, чтобы повысить культуру вождения. На территории РФ единого тотального экзамена по ПДД еще не было, и мы надеемся, что мы совместно с молодежным парламентом, который является основным организатором данного мероприятия, мы выйдем именно на Россию».

Мероприятие активно поддержали не только представители молодежного парламента при Законодательном собрании. Проверить свои знания решились и члены правительства региона.

Сотни кировчан стали участниками тотального экзамена по ПДДГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, И.О. МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«От того, насколько часто мы вспоминаем правила поведения, от того насколько они доведены у нас до состояния автоматизма зависит и безопасность нашего пребывания на дороге и безопасность пребывания на дороге других людей. Других водителей, пешеходов.
- В своих силах сегодня уверены?
- Я постараюсь стать достойным участником теста, ответить на те вопросы, которые будут предложены. Время покажет!».

Экзаменационный зал, рассчитанный на 200 человек, забит почти до отказа. Среди экзаменуемых студенты, представители автошкол, организаторы мероприятия, опытные водители и даже те, кто еще не получал прав управления транспортом.

Сотни кировчан стали участниками тотального экзамена по ПДДЛЕОНИД МАКЕРОВ:
- Водительское удостоверение в наличии?
- Нет.
- Собираетесь получить в ближайшее время?
- Ну, собираюсь, но не в ближайшее время.
- Как оцениваете свои знания правил?
- Потрясающе, я считаю, что я готов.

Сотни кировчан стали участниками тотального экзамена по ПДДЕВГЕНИЯ ХАРИТОНОВСКАЯ:
«Мне кажется, что этот экзамен нужен. Потому что каждый должен соблюдать ПДД, и оценить уровень своих знаний сегодня».

В билете 20 вопросов, как на традиционном экзамене в ГИБДД. Разница лишь в том, что здесь экзамен на сто процентов анонимный, и проваленный тест лишь поводом повторить правила и восполнить пробелы в собственных знаниях. Самые уверенные в себе экзаменуемые сдали заполненные бланки меньше чем через 4 минуты после начала тестирования. Эти же люди вошли в те 30%, которые экзамен сдали.

- Номер 9. Сдал Мужчина, 73

А вот общие результаты, как в Кирове, так и в области, не утешительные. Около 70% участников мероприятия допустили в ответах больше двух ошибок, а значит — провалили экзамен. Управление ГИБДД по Кировской области напоминает, что большинство ДТП случаются по вине водителей, пренебрегающих правилами дорожного движения. Даже если вы сдали экзамен много лет назад — проверять себя стоит как можно чаще, любыми доступными средствами.


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