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Новости / Общество

Кировчане вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Святость материнства"

Вчера, 10:25 | Просмотров: 147 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Владимир Путин на днях обнародовал демографическую программу. Она должна улучшить ситуацию с народонаселением в России. Один из пунктов - не допустить сокращения численности населения. И, судя по результатам Всероссийского конкурса "Святость материнства", Кировская область с этим успешно справляется. 
 
В Общественной палате России прошла конференция "Здоровье семьи - здоровье общества". Ее посвятили 140-летию со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Святого Луки Войно-Ясенецкого. В рамках конференции наградили победителей Всероссийского конкурса "Святость материнства".

Кировчане вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Святость материнства"АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Конкурс направлен на защиту семьи, материнства и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов. И наши кировские специалисты - в числе победителей».

Гузяль Перешеина работает в Перинатальном центре Кировской области по социальной линии. Это и "Школа для будущих мам", и профилактика отказов от новорожденных, и организация работы волонтеров, и не только. Ее труды по достоинству оценили на конкурсе, и она заняла 2 место в номинации "Лучшая просветительская деятельность по сохранению беременности".

Кировчане вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Святость материнства"ГУЗЯЛЬ ПЕРЕШЕИНА, СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Мы проводили просвещение среди беременных и после родов: оказывали поддержку родителям с маленькими детьми в их воспитании».
 
 
Признание получила и женская консультация номер 2: в копилке учреждения диплом финалиста. А заведующей Марине Плясуновой вручили памятную медаль Всероссийской программы "Святость материнства".

Кировчане вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Святость материнства"МАРИНА ПЛЯСУНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ №2:
«Мы поняли, к чему надо стремиться, пообщались с коллегами, поделились своим опытом. Теперь у нас есть перспективы на работу в дальнейшем».

Всего на конкурс поступило 315 заявок, это гораздо больше, чем в прошлом году. И, по итогам Форума, было принято решение о дальнейшем проведении данной инициативы Министерством здравоохранения страны.


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