Кировчане вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Святость материнства"
Вчера, 10:25 | Просмотров: 147 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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АНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Конкурс направлен на защиту семьи, материнства и детства, повышение рождаемости и профилактику абортов. И наши кировские специалисты - в числе победителей».
Гузяль Перешеина работает в Перинатальном центре Кировской области по социальной линии. Это и "Школа для будущих мам", и профилактика отказов от новорожденных, и организация работы волонтеров, и не только. Ее труды по достоинству оценили на конкурсе, и она заняла 2 место в номинации "Лучшая просветительская деятельность по сохранению беременности".
ГУЗЯЛЬ ПЕРЕШЕИНА, СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБЛАСТНОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА:
«Мы проводили просвещение среди беременных и после родов: оказывали поддержку родителям с маленькими детьми в их воспитании».
МАРИНА ПЛЯСУНОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ №2:
«Мы поняли, к чему надо стремиться, пообщались с коллегами, поделились своим опытом. Теперь у нас есть перспективы на работу в дальнейшем».
Всего на конкурс поступило 315 заявок, это гораздо больше, чем в прошлом году. И, по итогам Форума, было принято решение о дальнейшем проведении данной инициативы Министерством здравоохранения страны.
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