Кировчане вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Святость материнства"

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«Мы проводили просвещение среди беременных и после родов: оказывали поддержку родителям с маленькими детьми в их воспитании».

Владимир Путин на днях обнародовал демографическую программу. Она должна улучшить ситуацию с народонаселением в России. Один из пунктов - не допустить сокращения численности населения. И, судя по результатам Всероссийского конкурса "Святость материнства", Кировская область с этим успешно справляется.В Общественной палате России прошла конференция "Здоровье семьи - здоровье общества". Ее посвятили 140-летию со дня рождения доктора медицинских наук, профессора Святого Луки Войно-Ясенецкого. В рамках конференции наградили победителей Всероссийского конкурса "Святость материнства".Гузяль Перешеина работает в Перинатальном центре Кировской области по социальной линии. Это и "Школа для будущих мам", и профилактика отказов от новорожденных, и организация работы волонтеров, и не только. Ее труды по достоинству оценили на конкурсе, и она заняла 2 место в номинации "Лучшая просветительская деятельность по сохранению беременности".Признание получила и женская консультация номер 2: в копилке учреждения диплом финалиста. А заведующей Марине Плясуновой вручили памятную медаль Всероссийской программы "Святость материнства".Всего на конкурс поступило 315 заявок, это гораздо больше, чем в прошлом году. И, по итогам Форума, было принято решение о дальнейшем проведении данной инициативы Министерством здравоохранения страны.