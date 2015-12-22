Писатель Альберт Лиханов стал «Человеком года» по версии Русского биографического института.

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В Москве в Храме Христа Спасителя Русский биографический институт вручил свои традиционные Международные премии «Человек года - 2017».

Эта общественная награда вручается в 25-й раз. В номинации «Государственная политика» лауреатом премии стал Президент России Владимир Путин - за укрепление международного авторитета Российского государства.

В номинации «Международные отношения» - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев.

В номинации «Подвижничество» премии удостоен Председатель Российского детского фонда, писатель, наш земляк Альберт Лиханов. В октябре 2017 года Детский фонд отметил 30-летний юбилей, оказав за эти годы помощь десяткам тысяч детей.

Отметим, что звания «Человек года» Альберт Анатольевич удостоен в пятый раз. Ранее он получал аналогичные признания от Американского биографического института и Биографического института в Кембридже (Англия). Также Британский биографический институт включил Альберта Лиханова в число 1000 выдающихся европейцев XXI века.