Органы ЗАГС отмечают столетний юбилей
Сегодня, 15:29 | Просмотров: 116 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
- Сообщение вятского губернского народного комиссара с просьбой об организации отделов ЗАГС.
Вот он - самый первый документ, обнаруженный в архивном фонде. Это декрет о гражданском браке с приложением о том, как вести делопроизводство, здесь же образцы для записи о рождении и смерти. Благодаря этому архивному документу и появилась дата создания областного подразделения ЗАГС - 18 декабря 1917 года. С тех пор прошло целых сто лет, в системе много чего поменялось, неизменным остались человеческие качества сотрудников - трудолюбие, теплота к людям, умение сопереживать.
ЮЛИЯ ИГНАТЮК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Торжественное собрание, посвященное столетию образования органов ЗАГС России, прошу считать открытым».
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хотелось бы от души сказать спасибо за любовь к профессии, к людям, душевную теплоту. Желаю вам здоровья, счастья, энергии, вдохновения, творчества. И пусть в ваших семьях будет как можно больше тепла и счастья».
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я желаю вам успехов. Вы такие сегодня красивые. Это ваш профессиональный имидж. Будьте всегда красивыми и счастливыми».
ИРИНА ПЛЕНКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРЛОВСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗАГС:
«Все красивые платья шьются для работы. А с прической как? У каждого свои секреты. У меня дочка делает красивые прически».
ОЛЬГА КУДЕЛЬКИНА, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗАГС:
«Весь архив мы цифруем - с бумажных носителей все переносим в компьютер. Все акты записи будут храниться в электронном виде в системе».
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
13.12.2017