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Новости / Общество

Органы ЗАГС отмечают столетний юбилей

Сегодня, 15:29 | Просмотров: 116 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Органы ЗАГС отмечают столетний юбилей. Благодаря сохранившимся архивным документам мы знаем точную дату создания областной системы ЗАГС. Юлия Шалаева узнала, что изменилось за прошедшее столетие и кто сегодня встречает новобрачных под марш Мендельсона.

- Сообщение вятского губернского народного комиссара с просьбой об организации отделов ЗАГС.

Вот он - самый первый документ, обнаруженный в архивном фонде. Это декрет о гражданском браке с приложением о том, как вести делопроизводство, здесь же образцы для записи о рождении и смерти. Благодаря этому архивному документу и появилась дата создания областного подразделения ЗАГС - 18 декабря 1917 года. С тех пор прошло целых сто лет, в системе много чего поменялось, неизменным остались человеческие качества сотрудников - трудолюбие, теплота к людям, умение сопереживать.

Органы ЗАГС отмечают столетний юбилейЮЛИЯ ИГНАТЮК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЮСТИЦИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Торжественное собрание, посвященное столетию образования органов ЗАГС России, прошу считать открытым».
 
 
Встретить столетие органов ЗАГС в большом зале Правительства области собрались сотрудники всех подразделений. Лучших губернатор Игорь Васильев наградил почётными грамотами и благодарственными письмами. Глава региона поблагодарил всех за преданность своему делу и отметил высокий уровень подготовки сотрудников ЗАГС.

Органы ЗАГС отмечают столетний юбилейИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Хотелось бы от души сказать спасибо за любовь к профессии, к людям, душевную теплоту. Желаю вам здоровья, счастья, энергии, вдохновения, творчества. И пусть в ваших семьях будет как можно больше тепла и счастья».
 
 
Работники ЗАГС - это профессионалы с большой буквы. Они должны быть и юристами, и педагогами, и артистами, и психологами, и просто понимающими людьми, способными дать компетентный ответ посетителям.

Органы ЗАГС отмечают столетний юбилейВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Я желаю вам успехов. Вы такие сегодня красивые. Это ваш профессиональный имидж. Будьте всегда красивыми и счастливыми».
 
 
Сотрудников ЗАГС всегда можно узнать по внешнему виду. Красивые платья, костюмы и прически, они всегда "держат марку". И все это своими силами.

Органы ЗАГС отмечают столетний юбилейИРИНА ПЛЕНКИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ОРЛОВСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗАГС:
«Все красивые платья шьются для работы. А с прической как? У каждого свои секреты. У меня дочка делает красивые прически».
 
 
За 100-летнюю историю работа органов совершенствовалась: более профессиональными стали кадры, во всех отделах налажен электронный документооборот.

Органы ЗАГС отмечают столетний юбилейОЛЬГА КУДЕЛЬКИНА, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЗАГС:
«Весь архив мы цифруем - с бумажных носителей все переносим в компьютер. Все акты записи будут храниться в электронном виде в системе».
 
 
К своему столетию областной ЗАГС начал готовится заранее. Так, во Дворце бракосочетания был открыт новый зал для торжественной регистрации, отремонтировали зал и входную группу в Кирово-Чепецком отделении. У ЗАГСа появилась новая услуга - торжественная выписка новорожденных. В Областном Краеведческом музее открылась выставка «Совет да любовь», посвящена истории свадебных традиций в Вятской губернии. А еще впервые состоялся конкурс профмастерства «Лучший ведущий торжественных церемоний». Победу в нем одержала специалист Слободского отдела ЗАГС Анастасия Ракова.


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