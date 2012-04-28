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Новости / Общество

Кировчане встретят Рождество колядками и хороводами

Сегодня, 13:43 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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7 января с 11.00 на Театральной площади пройдут рождественские гуляния «Светлый праздник Рождества».

Вспомнить старинные традиции и погрузиться в теплую атмосферу шумных народных гуляний смогут все кировчане, пришедшие в этот день на главную городскую площадь.

Как сообщили в администрации города, праздничное действие начнется с исполнения звонарем Трифонова монастыря Александром Максимовым «Праздничного звона».

Короткий спектакль в вертепе под открытым небом представят артисты кукольного театра. А сразу после него известные кировские фольклорные коллективы - ансамбли «Слобода», «Красногорочка», ансамбль русской песни «Вятские колокольчики» - вовлекут участников празднества в хороводы и познакомят с народными традициями и обычаями.

Завершится праздник выступлением ведущих творческих коллективов города: вокального коллектива «Родные напевы», ансамбля «Серебряные нотки», хореографических коллективов «Ветерок», «Стрекоза», «Визави» и других.


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