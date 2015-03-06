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Для одних - выходные и праздники, для других - самые жаркие рабочие дни. Врачам скорой помощи в новогодние каникулы пришлось ударно потрудиться. Число обращений в службу "03" значительно возросло.Сначала новогодняя ночь, а затем ночь на Рождество. Бригада Михаила Поздеева по расписанию работает в самое трудное время. Праздники выдались бессонными и тревожными. Всю ночь с вызова на вызов.И так по всей области, говорят медики. Если днем в диспетчерской спокойно, то ближе к вечеру телефон практически не смолкает.Всего по кировской области в новогоднюю ночь работали более 130-ти бригад скорой помощи. Из них в областном центре - сорок три. Медики отмечают, что эти каникулы проходят относительно спокойно. Нет, такого, чтобы бригада не успела на вызов.Активно работала и санавиация. С 31-го по седьмое число выполнено 13-ть вылетов. Эвакуировано 14-ть человек, из них четверо - это дети.