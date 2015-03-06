Врачам скорой помощи в новогодние каникулы пришлось ударно потрудиться
Сначала новогодняя ночь, а затем ночь на Рождество. Бригада Михаила Поздеева по расписанию работает в самое трудное время. Праздники выдались бессонными и тревожными. Всю ночь с вызова на вызов.
МИХАИЛ ПОЗДЕЕВ, ВРАЧ-АНЕСТЕЗИОЛОГ КОГБУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г.КИРОВА":
«Новогодние праздники всегда отличаются тем, что количество вызовов увеличивается. Увеличивается число людей в состоянии алкогольного опьянения, нагрузка на бригады становится значительно выше».
И так по всей области, говорят медики. Если днем в диспетчерской спокойно, то ближе к вечеру телефон практически не смолкает.
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«1700 - примерно столько сигналов диспетчеры скорой помощи получают в праздничные дни. Это примерно на 500 больше, чем в обычный будний день. Резко увеличивается количество вызовов, связанных с уличными травмами».
Всего по кировской области в новогоднюю ночь работали более 130-ти бригад скорой помощи. Из них в областном центре - сорок три. Медики отмечают, что эти каникулы проходят относительно спокойно. Нет, такого, чтобы бригада не успела на вызов.
СЕРГЕЙ ОДНОШИВКИН, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ "СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г.КИРОВА":
«Нам в этом году повезло. То есть в местах массовых празднований обращений практически не было. Были единичные обращения, не существенные. То же самое касается и дорожно-транспортных происшествий. Они были единичны. Пострадавшие не носили массовый характер».
Активно работала и санавиация. С 31-го по седьмое число выполнено 13-ть вылетов. Эвакуировано 14-ть человек, из них четверо - это дети.
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