Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам приема в магазинах новых купюр
- Алло, добрый день. Маркевич Виктория Викторовна, начальник отдела. Горячая линия по банкнотам номиналом в 200 и 2000 рублей. Слушаю вас.
В Роспотребнадзоре проводят горячую линию, для того, чтобы еще раз напомнить жителям области их право на использование новых банкнот и принять жалобы. Последних, на сегодняшний день управлением не зарегистрировано. Однако, в регионе новые деньги уже появились, и все продавцы должны быть к этому готовы.
ВИКТОРИЯ МАРКЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Любой отказ продавца или исполнителя принять, в том числе, и новые купюры, которые официально введены в оборот, может квалифицироваться как ущемление прав потребителя, и необоснованный отказ в заключении с потребителем договора купли-продажи, либо договора оказания услуг. При этом данная ситуация, исходя из конкретных обстоятельств дела, может рассматриваться и иметь признаки административного правонарушения, ответственность за которое имеется на юридических лиц до 50ти тысяч рублей».
Отказ кассира принять купюру без видимой на то причины может привести владельца магазина и на скамью подсудимых. Чтобы доказать свою правоту необходимо фиксировать нарушения. Составлять жалобы, обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор.
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В Роспотребнадзоре нам пояснили, что проблем с реализацией купюр номиналом в 2000 и в 200 рублей, возникнуть не должно, так как они официально находятся в обращении. Конкретно эту купюру получила бабушка нашей коллеги в виде пенсии. Сейчас мы попробуем зайти в магазин и что-нибудь купить.
Проблем с реализацией лично у меня не возникло. Продавец не удивилась новой купюре, потому что подобные уже встречала.
АНАСТАСИЯ БАКИНА, КАССИР:
«Купюры мы принимали, сложностей не возникло, у нас есть детектор. Все купюры были подлинные, поддельных не было».
Оказалось что специальное оборудование здорово упрощает жизнь ритейлерам. Зная, на что обращать внимание, подделку не пропустить.
- То есть мы смотрим водяные знаки, полосу, она вся должна просвечиваться полностью, можно еще прощупать.
Сложнее распознавать подлинность купюр будет тем кассирам, рабочие места которых такими детекторами не оборудованы. Однако, забывать об ответственности за отказ принимать разрешенные денежные купюры не стоит.
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