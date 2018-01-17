ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

19 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.5892
EURO: 69.3953
Погода в городе Кирове:
ночью:  -23...-21°C
утром:  -21...-19°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам приема в магазинах новых купюр

Сегодня, 10:38 | Просмотров: 145 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам приема в магазинах новых купюр 200 и 2 тысячи рублей. А поводом для этого стали жалобы на отказ принимать новые деньги в ряде торговых точек.

- Алло, добрый день. Маркевич Виктория Викторовна, начальник отдела. Горячая линия по банкнотам номиналом в 200 и 2000 рублей. Слушаю вас.

В Роспотребнадзоре проводят горячую линию, для того, чтобы еще раз напомнить жителям области их право на использование новых банкнот и принять жалобы. Последних, на сегодняшний день управлением не зарегистрировано. Однако, в регионе новые деньги уже появились, и все продавцы должны быть к этому готовы.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам приема в магазинах новых купюрВИКТОРИЯ МАРКЕВИЧ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Любой отказ продавца или исполнителя принять, в том числе, и новые купюры, которые официально введены в оборот, может квалифицироваться как ущемление прав потребителя, и необоснованный отказ в заключении с потребителем договора купли-продажи, либо договора оказания услуг. При этом данная ситуация, исходя из конкретных обстоятельств дела, может рассматриваться и иметь признаки административного правонарушения, ответственность за которое имеется на юридических лиц до 50ти тысяч рублей».

Отказ кассира принять купюру без видимой на то причины может привести владельца магазина и на скамью подсудимых. Чтобы доказать свою правоту необходимо фиксировать нарушения. Составлять жалобы, обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам приема в магазинах новых купюрЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«В Роспотребнадзоре нам пояснили, что проблем с реализацией купюр номиналом в 2000 и в 200 рублей, возникнуть не должно, так как они официально находятся в обращении. Конкретно эту купюру получила бабушка нашей коллеги в виде пенсии. Сейчас мы попробуем зайти в магазин и что-нибудь купить.

Проблем с реализацией лично у меня не возникло. Продавец не удивилась новой купюре, потому что подобные уже встречала.

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам приема в магазинах новых купюрАНАСТАСИЯ БАКИНА, КАССИР:
«Купюры мы принимали, сложностей не возникло, у нас есть детектор. Все купюры были подлинные, поддельных не было».

Оказалось что специальное оборудование здорово упрощает жизнь ритейлерам. Зная, на что обращать внимание, подделку не пропустить.

- То есть мы смотрим водяные знаки, полосу, она вся должна просвечиваться полностью, можно еще прощупать.

Сложнее распознавать подлинность купюр будет тем кассирам, рабочие места которых такими детекторами не оборудованы. Однако, забывать об ответственности за отказ принимать разрешенные денежные купюры не стоит.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Жильцов пострадавшего дома разместили в гостинице

16:33 19.01.2018


Жильцов пострадавшего дома разместили в гостинице

В Киров из Нижнего Новгорода летит МИ-8 МЧС России

15:53 19.01.2018


В Киров из Нижнего Новгорода летит МИ-8 МЧС России

Жильцов дома, на который рухнул кран, разместят в маневренном фонде

14:46 19.01.2018


Жильцов дома, на который рухнул кран, разместят в маневренном фонде

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

12:40 19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

11:57 19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

На Октябрьском проспекте столкнулись две иномарки.

13:11 18.01.2018


На Октябрьском проспекте столкнулись две иномарки.

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

13:06 18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

Все новости

Вести. Кировская область

Православный мир отмечает великий праздник Крещения Господня

15:12 19.01.2018


Православный мир отмечает великий праздник Крещения Господня

Юные кировчане побывали на уроке по правилам безопасного проезда в пассажирском транспорте

12:05 19.01.2018


Юные кировчане побывали на уроке по правилам безопасного проезда в пассажирском транспорте

О сугробах и «подснежниках»

10:56 19.01.2018


О сугробах и «подснежниках»

Слёт поколений во Дворце творчества-мемориал

10:46 19.01.2018


Слёт поколений во Дворце творчества-мемориал

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам приема в магазинах новых купюр

10:38 19.01.2018


Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам приема в магазинах новых купюр

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам приема в магазинах новых купюр 200 и 2000 рублей.

17.01.2018


Роспотребнадзор открывает горячую линию по вопросам приема в магазинах новых купюр 200 и 2000 рублей.

В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей

28.12.2017


В Кирове входят в оборот купюры номиналом 200 и 2000 рублей

В Кирове зафиксирован массовый сбыт фальшивых денежных купюр.

30.12.2014


В Кирове зафиксирован массовый сбыт фальшивых денежных купюр.

Поддельные купюры

07.10.2010


Поддельные купюры

В России резко увеличилось количество фальшивых пятитысячных купюр.

31.01.2015


В России резко увеличилось количество фальшивых пятитысячных купюр.

В России выпустят банкноты достоинством 200 и 2000 рублей.

12.04.2016


В России выпустят банкноты достоинством 200 и 2000 рублей.

Популярные новости

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

07.01.2018


СРОЧНО!!! В Кировской области льдина с рыбаками дрейфует по Вятке

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

15.01.2018


В Кирове из автобуса выпала 12-летняя девочка.

В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

08.01.2018


В Кирове сдали в эксплуатацию Детский космический центр.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх