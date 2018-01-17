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Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам приема в магазинах новых купюр 200 и 2 тысячи рублей. А поводом для этого стали жалобы на отказ принимать новые деньги в ряде торговых точек.В Роспотребнадзоре проводят горячую линию, для того, чтобы еще раз напомнить жителям области их право на использование новых банкнот и принять жалобы. Последних, на сегодняшний день управлением не зарегистрировано. Однако, в регионе новые деньги уже появились, и все продавцы должны быть к этому готовы.Отказ кассира принять купюру без видимой на то причины может привести владельца магазина и на скамью подсудимых. Чтобы доказать свою правоту необходимо фиксировать нарушения. Составлять жалобы, обращаться в прокуратуру и Роспотребнадзор.Проблем с реализацией лично у меня не возникло. Продавец не удивилась новой купюре, потому что подобные уже встречала.Оказалось что специальное оборудование здорово упрощает жизнь ритейлерам. Зная, на что обращать внимание, подделку не пропустить.Сложнее распознавать подлинность купюр будет тем кассирам, рабочие места которых такими детекторами не оборудованы. Однако, забывать об ответственности за отказ принимать разрешенные денежные купюры не стоит.