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Новости / Общество

Болельщиков, планирующих посетить матчи ЧМ по футболу, предупредили о возможном появлении фальшивых банкоматов.

Сегодня, 13:40 | Просмотров: 116 | Версия для печати
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ЦБ России опубликовал рекомендации для простых граждан и банков о мерах предосторожности во время посещения городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.
 
Одной из проблем, как отмечает издание "Коммерсант", может стать появление фиктивных банкоматов, рассчитанных на массовый наплыв туристов, незнакомых с местными банками.
 
Фиктивное устройство может имитировать банкомат известного банка. После того, как клиент вставит в банкомат карту и введет пин-код, чтобы снять деньги, на экране появляется уведомление об отказе в обслуживании, а мошенники получают все данные карты.
 
ЦБ России рекомендует использовать банкоматы, установленные в безопасных местах — госучреждениях, подразделениях банков, крупных торговых комплексах, гостиницах и аэропортах.
 
Напомним, чемпионат мира по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут в 11 городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калининграде, Казани, Екатеринбурге, Саранске, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону и Сочи.


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