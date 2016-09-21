Кировские студенты разработали оборудование для производства сыра
На новейшем оборудование студенты-биотехнологи уже создают и защищают свои лабораторные работы. Ян Сысоев отвечает за цех приготовления заквасок. Здесь три аппарата: два - на 100 литров, один - на 250.
ЯН СЫСОЕВ, МАГИСТР ВЯТГУ:
- Готовое к формованию сырное зерно мы сливаем в ванну.
Затем пласт прессуется под слоем сыворотки. Это один из этапов производства элитного твердого сыра. Первый опыт кировских ученых показал, что в России разработано оборудование, позволяющее выпускать как традиционные российские сыры, так и марки сыров, которые стали недоступны в России из-за санкций. При этом сам процесс производства стал менее затратным.
СЕРГЕЙ ЛИТВИНЕЦ, ПРОРЕКТОР ПО НАУКЕ И ИННОВАЦИЯМ ВЯТГУ:
«Мы экспериментируем с различными технологиями. Первая партия была - Пармезан. Нас интересуют все твердые и полутвердые сыры, и их отечественные технологии производства».
Добавим, что промышленным партнером университета, при помощи которого было изготовлено инновационное оборудование, стала одна из кировских компаний.
ВЛАДИМИР РУССКИХ, ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР КОМПАНИИ:
«Вкусовые качества сыра зависят от сыровара. Мы же стараемся сделать оборудование, чтобы было меньше ручных операций, чтобы избежать человеческого фактора».
Реализация проекта стала возможной при финансовой поддержке Министерства промышленности и торговли России.
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