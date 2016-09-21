Кировские студенты разработали оборудование для производства сыра

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«Это трудоемкий процесс. Надо контролировать много показателей: температуру, поступление кислорода».

Кировские студенты и инженеры разработали инновационное оборудование, которое может полностью заменить импортное. Оно ориентировано на небольшие фермерские хозяйства. Проект стал возможен благодаря системе промышленного партнерства при финансовой поддержке Минпромторга России.На новейшем оборудование студенты-биотехнологи уже создают и защищают свои лабораторные работы. Ян Сысоев отвечает за цех приготовления заквасок. Здесь три аппарата: два - на 100 литров, один - на 250.Месяц назад именно на этом оборудовании сотрудники лаборатории проектирования пищевых и биотехнологических процессов произвели первую опытную партию сыра сорта «Пармезан». Закваски и технологию производства сыра также разработали технологи и студенты университета.Затем пласт прессуется под слоем сыворотки. Это один из этапов производства элитного твердого сыра. Первый опыт кировских ученых показал, что в России разработано оборудование, позволяющее выпускать как традиционные российские сыры, так и марки сыров, которые стали недоступны в России из-за санкций. При этом сам процесс производства стал менее затратным.Добавим, что промышленным партнером университета, при помощи которого было изготовлено инновационное оборудование, стала одна из кировских компаний.Реализация проекта стала возможной при финансовой поддержке Министерства промышленности и торговли России.