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Новости / Общество

Экс-губернатора Никиту Белых приговорили к 8 годам колонии сторого режима и штрафу 48,5 млн рублей.

Сегодня, 21:33 | Просмотров: 462 | Версия для печати
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1 февраля Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему губернатору Кировской области Никите Белых.

 

Белых был задержан в июне 2016 года. Процесс продолжался шесть месяцев.

 

Суд признал доказанными обвинения Никиты Белых в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"): получении лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.

 

В уголовном деле содержалось три эпизода получения взяток по 200 тысяч евро от предпринимателей. В 2012 году от Альберта Ларицкого, в 2014 и 2016 году от Юрия Зудхаймера. Третий эпизод — получение сначала 50 тысяч евро в мае, а затем 150 тысяч в июне 2016 года.

 

Суд оправдал Никиту Белых по одному из эпизодов получения взятки - от Альберта Ларицкого в 2012 году.

 

В итоге суд признал Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначил наказание в виде лишения свободы на 8 лет с отбыванием срока в колонии строго режима и штрафа в размере 48,5 млн рублей.

 

Также в течение трех лет Никите Белых будет запрещено занимать государственные должности.

 

Приговор суда в законную силу пока не вступил. 

 

фото news.qip.ru



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