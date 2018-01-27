Почему пианино в кировских парках долго не живут?

Поделиться новостью:

Вандализм против музыки. В Гагаринском парке не так давно было сломано пианино, установленное активистами группы «Красивый Киров». В тонкостях культуры кировчан разбиралась Лариса Добриянова.Так выглядело пианино в ротонде Александровского сада еще несколько месяцев назад. Каждый вечер кировчане могли слышать живой звук инструмента, прогуливаясь по парку. Сюда его установили активисты группы «Красивый Киров». На собственные средства молодые люди приобретали старые инструменты и ставили в популярных местах отдыха.Востребовано второе пианино было около полутора месяцев, а затем его разрушили вандалы. Почему в парке у Филармонии музыкальный инструмент был сломан быстрее, чем в Александровском саду, у активистов есть несколько предположений.Эмоций за летний сезон инструменты, действительно, принесли немало. На этих кадрах видно, как молодые люди собираются в ротонде Александровского сада послушать музыку. Восхитило присутствие инструмента в парке и именитых гостей города. Рассказывая о прогулке по набережной в интервью нашему каналу, Дмитрий Маликов упомянул и это самое пианино.Пианино, на котором играл в Александровском Саду Дмитрий Маликов, тоже не останется тут надолго. Его оставили на зиму потому, что некуда было убрать. Летом его место займет новый инструмент, а этот отправится на свалку. К слову новое пианино снова появится и в Гагаринском парке и в нескольких новых местах. Активистам остается надеяться, что в битве вандализма и культуры, победит все-таки тяга людей к прекрасному.