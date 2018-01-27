Почему пианино в кировских парках долго не живут?
Так выглядело пианино в ротонде Александровского сада еще несколько месяцев назад. Каждый вечер кировчане могли слышать живой звук инструмента, прогуливаясь по парку. Сюда его установили активисты группы «Красивый Киров». На собственные средства молодые люди приобретали старые инструменты и ставили в популярных местах отдыха.
АНАТОЛИЙ КУРБАТОВ, КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ «КРАСИВЫЙ КИРОВ»:
«Идея пришла Антону Бельтюкову в мае месяце. Ну и мы поставили здесь в Ротонде. Потом спустя, где-то месяца полтора, на одном из совещаний Вячеслав Семаков, глава терруправления Первомайского района, попросил поставить пианино в парке у Филармонии. Сказал, что здесь востребовано и там тоже будет».
Востребовано второе пианино было около полутора месяцев, а затем его разрушили вандалы. Почему в парке у Филармонии музыкальный инструмент был сломан быстрее, чем в Александровском саду, у активистов есть несколько предположений.
АНАТОЛИЙ КУРБАТОВ, КООРДИНАТОР ДВИЖЕНИЯ «КРАСИВЫЙ КИРОВ»:
«Во-первых, разный трафик и здесь его больше. И здесь ротонда просматривается со всех сторон. Тут более тяжело нанести урон. А там помещение получилось более или менее закрытым от глаз посторонних. И не такое трафиковое место. Но оно простояло более полутора месяцев в целости и сохранности. И за это время оно принесло кучу эмоций».
Эмоций за летний сезон инструменты, действительно, принесли немало. На этих кадрах видно, как молодые люди собираются в ротонде Александровского сада послушать музыку. Восхитило присутствие инструмента в парке и именитых гостей города. Рассказывая о прогулке по набережной в интервью нашему каналу, Дмитрий Маликов упомянул и это самое пианино.
ДМИТРИЙ МАЛИКОВ, КОМПОЗИТОР, ПИАНИСТ, ПЕВЕЦ И ТЕЛЕВЕДУЩИЙ:
«Там, кстати, в одной из беседок, там стоит пианино. Вот я на нем поиграл. Мне очень понравилось, то что просто то, что в городе, в парке стоит пианино и любой человек может на нем поиграть. Оно конечно расстроенное, ну потому что оно не может выдержать таких погодных условий. Но я все равно подошел, сыграл там шутливую песню».
Пианино, на котором играл в Александровском Саду Дмитрий Маликов, тоже не останется тут надолго. Его оставили на зиму потому, что некуда было убрать. Летом его место займет новый инструмент, а этот отправится на свалку. К слову новое пианино снова появится и в Гагаринском парке и в нескольких новых местах. Активистам остается надеяться, что в битве вандализма и культуры, победит все-таки тяга людей к прекрасному.
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