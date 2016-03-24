В Лузском районе суд обязал работодателя выплатить полмиллиона рублей за моральный вред подростку-инвалиду.

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Инцидент произошел в июле 2017 года.

16-летний подросток подрабатывал на одном из лесоперерабатывающем предприятии Лузского района и получил производственную травму. Подросток лишился кисти руки и получил инвалидность.

Следственные органы в ходе предварительного расследования вины в действиях работодателя не выявили, в связи с чем уголовное дело было прекращено. Но в судебном заседании было установлено, что с момента произошедших событий подростку не компенсировали моральный вред, причиненный в результате эксплуатации производственного оборудования.

В настоящее время юноша нуждается в приобретении дорогостоящего протеза.

Лузский районный суд удовлетворил требования прокурора района и взыскал с работодателя в пользу травмированного ребенка компенсацию в размере 500 тыс. рублей.

Решение суда не вступило в законную силу.