Поделиться новостью:

Более 500 лет блинный праздник отмечают в английском городке Олни. И всё из-за одного случая с местной жительницей, которая однажды прибежала в на службу в церковь прямо со сковородкой блинов в руке. Свидетели этого забавного случая превратили историю в необычное всенародное развлечение.

Масленичная неделя продолжается. И не только в России. Наш корреспондент Карина Алоян узнала, как отмечают "блинный праздник" в Англии и Америке."Масленица идёт, блин да мёд несёт" - чуть ли не самый любимый праздник россиян. Да и кто откажется - всю неделю лакомиться блинами, устраивать народные гуляния с аттракционами и состязаниями и, конечно, сжигать чучело.Какая масленица без блинов. У каждой хозяйки символ солнца получается особенный. Есть поверье: если блины получаются красивые и пышные – то и год будет благополучный. Кстати, первый блин не получается "комом", а предназначается для "кого-то". А еще обычай ходить друг к другу на блины сближает людей - появляется удобный повод забыть обиды, которые накопились за год.Если в России на Масленицу пекут блины, то в Великобритании и некоторых штатах США блины пекут НА Международный День блина.В Лондоне отличительной особенностью подобного забега является то, что блин пекут с конским волосом. Это делают для того, чтобы при подбрасывании он не развалился на сковороде.В американском штате Канзас впервые праздник блина прошел в 1950 году. И с тех пор эстафеты с блинами на сковороде здесь устраивают ежегодно. Проходят подобные забеги и в Новом Орлеане. Целый год участницы тренируются, чтобы обойти своих соперниц. Праздник блина там проходит так же весело, как в России: с ярмаркой и угощениями, а жители каждый год с нетерпением ждут команды: «Подбросьте блины — вы готовы?».