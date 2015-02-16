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Новости / Общество

Международный день блина

Вчера, 15:24 | Просмотров: 97 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Масленичная неделя продолжается. И не только в России. Наш корреспондент Карина Алоян узнала, как отмечают "блинный праздник" в Англии и Америке.

"Масленица идёт, блин да мёд несёт" - чуть ли не самый любимый праздник россиян. Да и кто откажется - всю неделю лакомиться блинами, устраивать народные гуляния с аттракционами и состязаниями и, конечно, сжигать чучело.

Какая масленица без блинов. У каждой хозяйки символ солнца получается особенный. Есть поверье: если блины получаются красивые и пышные – то и год будет благополучный. Кстати, первый блин не получается "комом", а предназначается для "кого-то". А еще обычай ходить друг к другу на блины сближает людей - появляется удобный повод забыть обиды, которые накопились за год.

Если в России на Масленицу пекут блины, то в Великобритании и некоторых штатах США блины пекут НА Международный День блина.
Более 500 лет блинный праздник отмечают в английском городке Олни. И всё из-за одного случая с местной жительницей, которая однажды прибежала в на службу в церковь прямо со сковородкой блинов в руке. Свидетели этого забавного случая превратили историю в необычное всенародное развлечение.
 
 
В Лондоне отличительной особенностью подобного забега является то, что блин пекут с конским волосом. Это делают для того, чтобы при подбрасывании он не развалился на сковороде.

В американском штате Канзас впервые праздник блина прошел в 1950 году. И с тех пор эстафеты с блинами на сковороде здесь устраивают ежегодно. Проходят подобные забеги и в Новом Орлеане. Целый год участницы тренируются, чтобы обойти своих соперниц. Праздник блина там проходит так же весело, как в России: с ярмаркой и угощениями, а жители каждый год с нетерпением ждут команды: «Подбросьте блины — вы готовы?».


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