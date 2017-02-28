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У православных христиан начался Великий Пост

Вчера, 14:57 | Просмотров: 111 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Время молитвы, скромной пищи и жизненного аскетизма. У православных христиан начался Великий пост.

У православных христиан начался Великий ПостАНАСТАСИЯ КЕТЬКО, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Любой пост для православных христиан - особое время. Но Великий пост - самый важный. Именно он предшествует центральному празднику в христианском мире – Пасхе».

Длительность Великого поста - 40 дней. В их числе самые строгие недели - это первая, когда верующие вступают в пост, и последняя - страстная, когда вспоминаются последние земные дни Иисуса Христа, его мучения и смерть.

У православных христиан начался Великий ПостПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Великий пост - самый главный, он установлен самим Иисусом Христом. Он сам показал пример поста 40 дней в пустыне, он без пищи и питься прибывал. Так он установил меру поста для очищения души».

Отказ от продуктов животного происхождения - это лишь один способ самоограничения: не каждый выдержит 40 дней, питаясь овощами и кашами. Церковь на такой строгости и не настаивает, поститься нужно в меру своих возможностей и насколько позволяет здоровье. Во время поста от "тяжести" освобождается не только тело, но и дух. Важно не мясо не есть, а, как говорят священники, "человека не есть". То есть не злиться и не совершать дурного.

ПЕТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Пост - это очищение души от грехов, еще это собирание духовных добродетелей: мир, радость, любовь. Они могут человека сделать счастливым».

Великий пост отличают и особые богослужения. Так, в первую неделю поста каждый вечер читается духовное произведение - канон Андрея Критского. Поэтому верующие считают посещение храма в эти дни настоящим праздником.


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