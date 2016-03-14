Праздник масленицы на Театральной площади
Праздник широкой масленицы на Театральной площади это и большая ярмарка, и разнообразные мастер-классы, это и блинные гонки.
Театральная площадь стала центром семейного отдыха. В масленичные забавы включились и дети и взрослые. Особое внимание к лоткам с блинами.
Тесто в этот день завозят ведрами и пекут на глазах горожан. За самым популярным угощением - выстраивались очереди. А молодые люди соревновались в удали - забирались на масленичный столб.
- Для меня важнее, что сегодня прощёное воскресенье, но и масленица - отличный праздник. Люди могут веселиться, слушать концерт.
- Здорово, что такой праздник идет, побольше бы таких было!
Десятки горожан собрались у главной сцены праздника. На ней фольклорные коллективы один за другим сменяли друг друга. Зрители пританцовывали, от хорошего настроения и для того, чтобы просто не замерзнуть. Зима в этот день, словно чувствовала, что ее собрались проводить и решила испытать гостей праздника легким морозцем. Масленичные гуляния у кировчан пользуются большой популярностью. И хотя традиции празднования вековые, с каждым городом праздник становится все масштабней. Выступления творческих коллективов, шутки скоморохов, ярмарка – каждый развлекался от души.
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