В Кирове прошла лыжная гонка в поддержку детей с синдромом Дауна

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В Кирове прошла очередная лыжная гонка "Фан-ран" в поддержку детей с синдромом Дауна. С организаторами и участниками встретился Иван Швецов.Состязание идет не на время и не на скорость. Кто-то едет сам, а кого-то на протяжении всей трассы приходится направлять и поддерживать родителям. Главное тут не победа, а участие. Которое вызывает Участие, но уже с большой буквы. В лыжной мультигонке были и здоровые дети - и это особенно ценно, поскольку, по мнению организаторов акции, нужно с детства учиться уважительно относиться к людям с особенностями в развитии, не отталкивать их, а наоборот, дружить и общаться. Детям-инвалидам необходима помощь и понимание не только родителей, но и общества в целом, только так они смогут понять, что они действительно нужны, что их любят, понимают. И принимают.В России детей-инвалидов насчитывается около 1 миллиона, две трети из которых имеют психические и психоневрологические нарушения (детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна). Ежегодно в нашей стране рождается пятьдесят тысяч инвалидов детства. Они не должны чувствовать себя изгоями, уверены организаторы лыжной гонки.По мнению организаторов, в России меняется отношение к детям с ограничениями по здоровью и весомый вклад в эти перемены вносят такие мероприятия, как эта гонка.Дети с особенностями развития - часть человеческого потенциала России. Между прочим, четверть нобелевских лауреатов - люди с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидами были слепой Гомер и глухой Бетховен, Франклин Рузвельт, легендарный советский писатель Николай Островский, автор романа "Как закалялась сталь". Социологи и политологи в один голос говорят: то, как мы относимся к людям с ограничениями по здоровью - и есть истинная мера нашей человечности, лакмусовая бумажка, говорящая об уровне зрелости общества.