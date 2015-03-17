В Кирове прошла лыжная гонка в поддержку детей с синдромом Дауна
Состязание идет не на время и не на скорость. Кто-то едет сам, а кого-то на протяжении всей трассы приходится направлять и поддерживать родителям. Главное тут не победа, а участие. Которое вызывает Участие, но уже с большой буквы. В лыжной мультигонке были и здоровые дети - и это особенно ценно, поскольку, по мнению организаторов акции, нужно с детства учиться уважительно относиться к людям с особенностями в развитии, не отталкивать их, а наоборот, дружить и общаться. Детям-инвалидам необходима помощь и понимание не только родителей, но и общества в целом, только так они смогут понять, что они действительно нужны, что их любят, понимают. И принимают.
КСЕНИЯ МИЛКОВА, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА "СПОРТ ВО БЛАГО":
«Я сама работаю в детском саду и считаю, что нужно помогать таким деткам. Каждый человек должен что-то сделать для них».
В России детей-инвалидов насчитывается около 1 миллиона, две трети из которых имеют психические и психоневрологические нарушения (детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна). Ежегодно в нашей стране рождается пятьдесят тысяч инвалидов детства. Они не должны чувствовать себя изгоями, уверены организаторы лыжной гонки.
ЗИНАИДА ЗВЕРЕВА, СОУЧЕРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ "ДОРОГОЮ ДОБРА", РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "СПОРТ ВО БЛАГО":
«Эта лыжная гонка проходит уже в 4 раз, участников всё больше. Вчера бежала Москва, сегодня мы. Мы надеемся, что участникам все понравится».
По мнению организаторов, в России меняется отношение к детям с ограничениями по здоровью и весомый вклад в эти перемены вносят такие мероприятия, как эта гонка.
ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пространство для таких детей расширяется, и они чувствуют себя более комфортно в обществе. Не привлекают к себе особого внимания как "другие" дети, как это было еще несколько лет назад».
Дети с особенностями развития - часть человеческого потенциала России. Между прочим, четверть нобелевских лауреатов - люди с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидами были слепой Гомер и глухой Бетховен, Франклин Рузвельт, легендарный советский писатель Николай Островский, автор романа "Как закалялась сталь". Социологи и политологи в один голос говорят: то, как мы относимся к людям с ограничениями по здоровью - и есть истинная мера нашей человечности, лакмусовая бумажка, говорящая об уровне зрелости общества.
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