ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

22 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.6537
EURO: 69.8087
Погода в городе Кирове:
ночью:  -21...-19°C
утром:  -21...-19°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове прошла лыжная гонка в поддержку детей с синдромом Дауна

Вчера, 13:22 | Просмотров: 130 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирове прошла очередная лыжная гонка "Фан-ран" в поддержку детей с синдромом Дауна. С организаторами и участниками встретился Иван Швецов.

Состязание идет не на время и не на скорость. Кто-то едет сам, а кого-то на протяжении всей трассы приходится направлять и поддерживать родителям. Главное тут не победа, а участие. Которое вызывает Участие, но уже с большой буквы. В лыжной мультигонке были и здоровые дети - и это особенно ценно, поскольку, по мнению организаторов акции, нужно с детства учиться уважительно относиться к людям с особенностями в развитии, не отталкивать их, а наоборот, дружить и общаться. Детям-инвалидам необходима помощь и понимание не только родителей, но и общества в целом, только так они смогут понять, что они действительно нужны, что их любят, понимают. И принимают.

В Кирове прошла лыжная гонка в поддержку детей с синдромом ДаунаКСЕНИЯ МИЛКОВА, УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА "СПОРТ ВО БЛАГО":
«Я сама работаю в детском саду и считаю, что нужно помогать таким деткам. Каждый человек должен что-то сделать для них».
 
В России детей-инвалидов насчитывается около 1 миллиона, две трети из которых имеют психические и психоневрологические нарушения (детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна). Ежегодно в нашей стране рождается пятьдесят тысяч инвалидов детства. Они не должны чувствовать себя изгоями, уверены организаторы лыжной гонки.

В Кирове прошла лыжная гонка в поддержку детей с синдромом ДаунаЗИНАИДА ЗВЕРЕВА, СОУЧЕРЕДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ "ДОРОГОЮ ДОБРА", РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА "СПОРТ ВО БЛАГО":
«Эта лыжная гонка проходит уже в 4 раз, участников всё больше. Вчера бежала Москва, сегодня мы. Мы надеемся, что участникам все понравится».
 
По мнению организаторов, в России меняется отношение к детям с ограничениями по здоровью и весомый вклад в эти перемены вносят такие мероприятия, как эта гонка.

В Кирове прошла лыжная гонка в поддержку детей с синдромом ДаунаВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЁНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пространство для таких детей расширяется, и они чувствуют себя более комфортно в обществе. Не привлекают к себе особого внимания как "другие" дети, как это было еще несколько лет назад».
 
Дети с особенностями развития - часть человеческого потенциала России. Между прочим, четверть нобелевских лауреатов - люди с ограниченными возможностями здоровья. Инвалидами были слепой Гомер и глухой Бетховен, Франклин Рузвельт, легендарный советский писатель Николай Островский, автор романа "Как закалялась сталь". Социологи и политологи в один голос говорят: то, как мы относимся к людям с ограничениями по здоровью - и есть истинная мера нашей человечности, лакмусовая бумажка, говорящая об уровне зрелости общества.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Родина" (Киров) - 15:0.

16:35 21.02.2018


"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Родина" (Киров) - 15:0.

В Кировской области ожидается аномально холодная погода.

16:02 21.02.2018


В Кировской области ожидается аномально холодная погода.

В Кирове риэлторская фирма попыталась обмануть Арбитражный суд.

14:34 21.02.2018


В Кирове риэлторская фирма попыталась обмануть Арбитражный суд.

В Кировской области выявили два новых случая бешенства животных.

13:48 21.02.2018


В Кировской области выявили два новых случая бешенства животных.

В гаражах на улице Мельничной задержали двух наркоманов.

13:02 21.02.2018


В гаражах на улице Мельничной задержали двух наркоманов.

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

12:41 21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

12:15 21.02.2018


Жителя Кирова приговорили к 4 годам колонии за аферу на 25 млн. рублей.

Все новости

Вести. Кировская область

В правительстве региона подвели итоги призывной компании 2017 года

20:47 21.02.2018


В правительстве региона подвели итоги призывной компании 2017 года

За круглым столом обсудили проблемы сближения власти и граждан

20:46 21.02.2018


За круглым столом обсудили проблемы сближения власти и граждан

Вятские охотники основательно взялись за волков

20:45 21.02.2018


Вятские охотники основательно взялись за волков

В Кирове продолжается подготовка к голосованию по благоустройству города

20:29 21.02.2018


В Кирове продолжается подготовка к голосованию по благоустройству города

Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета

17:44 21.02.2018


Ситуацию с долевым строительством обсудили на заседании консультативного общественного совета

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Лыжная мультигонка Fun-Run детей с особенностями развития

17.03.2015


Лыжная мультигонка Fun-Run детей с особенностями развития

Велопробег на Театральной площади города Кирова

27.05.2014


Велопробег на Театральной площади города Кирова

Премии НКО

23.11.2015


Премии НКО

Благотворительный пробег «Спорт во благо»

09.09.2014


Благотворительный пробег «Спорт во благо»

Особенные дети

22.03.2013


Особенные дети

В Кирове состоялся ежегодный благотворительный пробег «Спорт во благо»

30.05.2017


В Кирове состоялся ежегодный благотворительный пробег «Спорт во благо»

Популярные новости

В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

09.02.2018


В Кирове у старого моста столкнулись пять иномарок: 5 человек травмированы.

В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

11.02.2018


В Подмосковье разбился пассажирский самолет, летевший в Орск.

МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

11.02.2018


МЧС: среди погибших в авиакатастрофе в Подмосковье было трое детей.

В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

12.02.2018


В Юрье будут судить бывшего главу муниципалитета за растрату и халатность.

В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

21.02.2018


В Порошино арендатора конюшни оштрафовали за ущерб, нанесенный лесному фонду.

Генеральным директором АО «Гордормостстрой» назначен Леонид Лобов.

08.02.2018


Генеральным директором АО «Гордормостстрой» назначен Леонид Лобов.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх